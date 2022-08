Saranno giorni di traffico intenso per il primo weekend di agosto sulle strade italiane: i consigli della Polizia da conoscere. Tutte le informazioni utili.

Sta per iniziare il primo weekend di grande traffico in Italia per le partenze delle vacanze, che coincide con il primo weekend di agosto.

Un weekend che la società Autostrade per l’Italia ha già definito da “bollino nero”, ovvero con traffico molto critico. Il che significa che sulla rete autostradale italiana sono previsti rallentamenti e lunghe code, autogrill e stazioni di servizio presi d’assalto. Una situazione complicata a cui si aggiunge il gran caldo.

Per mettersi in strada in sicurezza, la Polizia Stradale ha pubblicato, come ogni estate, le raccomandazioni sulla guida e i consigli per evitare i momenti di maggiore traffico, con la segnalazione anche di itinerari alternativi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Primo weekend di agosto sulle strade italiane: i consigli della Polizia

Il bollino nero sulle autostrade italiane è previsto specificamente per la mattina di sabato 6 agosto. Tutto il primo weekend di agosto, comunque, sarà critico sulla rete viaria italiana, non solo autostradale, per le grandi partenze dell’esodo estivo 2022. Già dalla giornata di venerdì 5 agosto e fino a domenica 7 agosto. Oltre alle partenze, sono previsti anche i primi rientri di chi è andato in vacanza a fine luglio.

Per evitare i rischi di incidenti e disagi e mettersi sulle strade in sicurezza, segnaliamo i consigli della Polizia Stradale. Accanto alle solite raccomandazioni di guidare nel rispetto dei limiti e delle regole del codice della strada, di mettersi alla guida quando si è riposati e soprattutto senza aver bevuto alcol ed evitando anche i pasti troppo pesanti, la Polizia invita tutti gli automobilisti a sottoporre la propria auto a un check-up completo prima della partenza (controllo di gomme, olio, acqua del radiatore, freni, sospensioni, fanali e luci di direzione).

Anche i bagagli vanno caricati con attenzione a bordo dell’automobile. Vanno riposti nell’apposito portabagagli, mentre all’interno dell’abitacolo bisogna evitare che intralcino la visione.