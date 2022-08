Le ultime previsioni meteo del weekend 5-7 agosto: caldo, sole ma anche temporali. Cosa dobbiamo aspettarci. Tutte le informazioni utili.

Il meteo del primo weekend del mese, quello dal 5 al 7 agosto, sarà ancora segnato dal caldo e dall’anticiclone, non mancheranno tuttavia i temporali, soprattutto al Nord Italia, dove potranno essere anche molto intensi e violenti.

Sarà ancora un weekend di sole e caldo in gran parte d’Italia, dominato dall’anticiclone che negli ultimi giorni ha portato un nuovo forte aumento delle temperature.

Non mancheranno comunque le piogge e i temporali, portati da correnti fresche in arrivo dal Nord Europa, che interesseranno in particolare il Nord Italia, soprattutto le Alpi con sconfinamenti fino alle pianure, e in parte anche il Centro.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalle previsioni del tempo per il weekend del 5-7 agosto.

Prima, vi ricordiamo i consigli della Polizia Stradale sul traffico del weekend che sarà da bollino nero.

Meteo weekend 5-7 agosto: caldo, sole ma anche temporali

L’anticiclone dal Nord Africa che nell’ultima settimana, ha riportato il gran caldo sull’Italia, si indebolirà durante il weekend per l’arrivo di correnti più fresche e umide dal Nord Europa,. Come segnala 3bmeteo. Una condizione che porterà piogge e temporali sul Nord Italia, con fenomeni anche intensi sulle Alpi, e in parte anche sugli Appennini e in alcune zone interne del Centro.

Su gran parte d’Italia, comunque, il primo weekend di agosto sarà ancora caratterizzato da giornate soleggiare e temperature elevate. Sebbene il caldo sia in attenuazione.

Già nella giornata di venerdì 5 agosto sono attesi al Nord Italia temporali anche forti con grandinate. Inizialmente saranno interessate le Alpi occidentali, poi, i fenomeni si estenderanno alle Alpi centro-orientali. Le precipitazioni più estese e intense, tuttavia, sono previste per il tardo pomeriggio e la sera di sabato 6 agosto.

Previsioni del weekend in dettaglio

La giornata di sabato 6 agosto inizierà con tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d’Italia, salvo annuvolamenti parziali al Nord e qualche nube sul versante tirrenico. Nel pomeriggio, invece, il tempo sarà instabile al Nord, soprattutto sulle Alpi centro-orientali, e sull’Appennino settentrionale e centrale. Sono previsti rovesci e temporali sulle Alpi di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibili sconfinamenti in pianura dove potranno verificarsi grandinate. Rovesci e temporali sono attesi anche sull’Appenino Tosco-Emiliano settentrionale e localmente sui rilievi di Lazio, Campania e Calabria. Sul resto d’Italia i cieli saranno sereni. Le temperature scenderanno al Nord, anche se saranno ancora elevate. Mentre le massime saranno stabili sul resto d’Italia, con punte fino a 38 gradi su zone interne del Tirreno e sull’alta Puglia.

Per domenica 7 agosto continuerà ancora a piovere nelle prime ore della giornata al Nord Italia, con i fenomeni previsti sulle Prealpi e in pianura, ancora intensi e accompagnati da grandinate. Durante la giornata sono previste schiarite sulla Pianura Padana, mentre sulle Alpi di confine torneranno i temporali. In serata, le precipitazioni anche forti e con grandine, sono previste sulle pianure di Piemonte e Lombardia, fino all’entroterra ligure e anche sulle Prealpi e late pianure del Nord Est. Sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato, pur con qualche rovescio o temporale diurno sull’Appennino centro-settentrionale. Le temperature scenderanno al Nord, dove non supereranno i 30 gradi di massima, e anche su buona parte del Centro. Stabili al Sud.