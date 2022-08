I 4 borghi alpini perfetti per una vacanza d’estate

Non solo mare d’estate, i borghi alpini possono essere una fantastica variante per coloro che desiderano fresco e relax. Scopriamo i 4 più belli in Italia

I borghi alpini italiani sono tra le mete più suggestive al mondo soprattutto per i viaggiatori che desiderano stare nella natura, in un luogo fresco dove trascorrere le giornate tra attività, paesaggi mozzafiato e gastronomia eccellente.

Le mete sono tantissime, per tutte le tasche e soprattutto per ogni tipo di vacanza, sia per chi viaggia in famiglia che per i più giovani.

Borghi alpini più belli d’Italia

Tra i borghi alpini più belli per una vacanza d’estate c’è sicuramente Chianale che si trova a Cuneo ed è chiamato anche il Borgo di Pietra. Si trova a 1800 metri in Val Varaita tra Piemonte e Francia. Questo luogo è molto particolare, ha un carattere storico molto vivo con una chiesa caratteristica la cui costruzione risale al XVII secolo. La meta perfetta per chi ama fare escursioni, qui ci sono molti luoghi da visitare tra cui le case antiche dei contadini.

Una meta perfetta e meno conosciuta è Usseaux che si trova a Torino. Addirittura la sua costruzione risale al 1064 per volere della contessa Adelaide che fondò l’abbazia di Santa Maria di Pinerolo. Questa zona è molto famosa per la produzione di pane e anche per tutti i murales che si trovano in giro per la città. Una vera e propria opera d’arte a cielo aperto. Si trovano sui lavatoi, sulle case, sui forni, praticamente ovunque.

Altro borgo alpino molto suggestivo è Antagnod ad Aosta che è molto panoramico e offre una vista spettacolare direttamente sul Massiccio del Monte Rosa. Qui si può visitare il borgo degli artigiani che erano impegnati nella realizzazione delle antiche scarpe di legno. Sorge a 1710 metri di altitudine ed è corredato anche da molte chiesette antiche da visitare assolutamente.

Ultimo, ma non meno importante, Bormio Terme che si trova a 1225 metri ed è fresco e letteralmente immerso nel verde. Oltre ad un bellissimo museo storico e ad un centro storico caratteristico, Bormio vanta uno spettacolare Giardino Botanico Alpino quindi si possono organizzare visite, escursioni e passeggiate, una vera cartolina.

I borghi alpini sono la meta ideale per chi è a caccia di fresco ma anche per coloro che vogliono staccare la spina dal caos delle città e dalla frenesia quotidiana. Hanno tempi diversi, tanto verde e un contatto diretto con la natura.