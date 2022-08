Viaggio a bordo dei treni di lusso: un’esperienza unica al mondo

Per chi è a caccia di esperienze di viaggio da fare almeno una volta nella vita sicuramente quella a bordo dei treni di lusso è tra le migliori. Scopriamo i convogli più belli al mondo e la loro offerta

Il viaggio in treno ha un valore metaforico molto intenso. Oggi l’aereo è il mezzo che permette di coprire grandi distanze ma per anni sono stati questi i metodi più utili per spostarsi in modo confortevole sul lungo chilometraggio.

Tra i tanti treni che viaggiavano ce n’erano alcuni, considerati di lusso che poi sono diventati un oggetto di grande desiderio e così la tendenza è tornata nuovamente per coloro che non vogliono solo arrivare a destinazione ma godersi un viaggio spettacolare tra panorami mozzafiato e servizi esclusivi.

Treni di lusso: un viaggio nel comfort

I treni di lusso sono il modo migliore per godere del tempo trascorso a bordo tra comfort, carrozze arredate e dettagli curati. Sono sicuramente irresistibili per gli amanti dei viaggi.

Belmond Venice Simplon Orient Express

Questo è forse il treno più leggendario di tutti i tempi, un mito senza tempo con i suoi interni in legno e le stoviglie in argento. È il treno dei treni e le antiche carrozze sono state rinnovate completamente. Il treno viaggia per l’Europa, il viaggio dura 5 notte tra Parigi e Istanbul, quindi propone anche quello che è l’itinerario originale. Le suite hanno letti matrimoniali, riscaldamento e dettagli super.

Treno Suite Shiki Shima in Giappone

Questo treno è ultra moderno e propone un viaggio nel Giappone orientale di 3 notti passando per tutti i punti più importanti come musei, ristoranti, villaggi. A bordo ci sono solo 15 posti letto, le sistemazioni sono molto eleganti e variano da camere semplici a suite. Alcune hanno il camino, la vasca da bagno e arredi in legno stupendi. Tutti i presenti possono gustare la cucina d’alta classe servita direttamente a bordo.

Ravos Rail in Sudafrica

Questo treno è uno dei più lussuosi ed esclusivi al mondo con carrozze vintage rinnovate, suite private e carrozza panoramica con divani, lounge e lusso sfrenato. I viaggi vanno da 2 notti a 14 notti e includono escursioni, safari, campi da golf passando per le mete principali di tutto il paese. Un’esperienza da sogno con rifiniture veramente incredibili.

I costi dei treni di lusso sono ovviamente molto lontani dal classico viaggio in treno, questo perché quello che offrono al viaggiatore è molto più di un mezzo di trasporto, si tratta di esperienze di viaggio complete, quindi con pacchetti tutto incluso.