Frasi per il mese di agosto: aforismi e citazioni per augurare buone vacanze

Aforismi e citazioni per le vacanze: ecco le frasi per agosto più belle da inviare ad amici, colleghi e parenti.

Il mese di agosto è iniziato e, con esso, probabilmente anche le ferie di tantissimi di voi. Se state per partire per le vacanze potreste quindi essere alla ricerca di frasi per augurare buon viaggio o buon riposo a chi resta.

Noi di Viagginews abbiamo quindi cercato delle frasi per agosto perfette da utilizzare come sms o come testo di un’e-mail per tutti i vostri contatti.

Frasi dedicate ad agosto e all’estate ce ne sono tantissime. Alcune, più di altre, sono però un vero e proprio augurio di buone vacanze perfetto da inviare massivamente ai colleghi o agli amici. Dimenticate quindi i classici messaggi: “Sono in ferie, torno a settembre”, ora siamo pronti per trovare degli auguri di buone vacanze originali e, perché no, poetici.

Benvenuto agosto, tu che finalmente porti il cielo all’altezza dei miei sogni. Fabrizio Caramagna

Ricordai agosto, quelle sere lunghe e attonite in cui ci lasciavamo morire sotto il peso dell’ora, con i vestiti appiccicati al corpo per il sudore, mentre sentivamo fuori il ronzio insistente e sordo dell’ora che mai trascorreva. Gabriel Garcia Marquez

Aspettavo agosto tutto l’anno da bambino. La spiaggia, i templi di Paestum, la sensazione che tutto l’anno valesse la pena viverlo per rotolarsi nel bagnasciuga con mio fratello, con i miei cugini. Roberto Saviano

(In Italia) nel mese d’agosto, persino Dio è in vacanza. Gabriel García Márquez

Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m’impresse su guance e labbra un’ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. Cesare Pavese

