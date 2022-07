Spiagge della Sardegna: La Cinta di San Teodoro è tra le più belle d’Italia

Tra le spiagge imperdibili della Sardegna La Cinta di San Teodoro è una delle più belle d’Italia e non solo. Tutte le informazioni utili.

Nelle nostre guide alla scoperta delle spiagge più belle e spettacolari dove trascorrere vacanze estive da sogno, non poteva mancare la splendida spiaggia La Cinta di San Teodoro.

La spiaggia La Cinta di San Teodoro, nella Sardegna nord-orientale, è sicuramente una delle più rinomate e ricercate non solo dell’isola ma di tutta Italia e anche del Mediterraneo.

Negli anni, è stata più volte premiata come spiaggia più bella d’Italia, tra le mete top delle vacanze delle classifiche internazionali. Un primato di tutto rispetto. Pertanto, non possiamo non segnalarvi questa spiaggia stupenda, per una vacanza al mare indimenticabile. Ecco tutte le informazioni utili.

Prima, vi ricordiamo anche la nostra guida alle spiagge più belle della Sardegna.

Spiagge della Sardegna: La Cinta di San Teodoro è una delle più belle d’Italia

San Teodoro è un comune sparso di poco meno di 5mila abitanti della provincia di Olbia-Tempio, nella regione storica della Gallura. Sorge alle pendici orientali del massiccio di monte Nieddu, un poco arretrato rispetto alla costa nord-orientale sarda. La sua spiaggia principale, La Cinta, si estende verso nord, una lunga striscia di sabbia bianca che si affaccia su un mare turchese e limpido.

La Cinta è lunga circa 3 km e dietro la spiaggia si trova la laguna di San Teodoro. A nord è delimitata dalla foce che collega la laguna al mare aperto e a sud dai bracci frangiflutti del porto turistico.

La spiaggia ospita un ambiente naturalistico molto particolare e selvaggio: la spiaggia ha un arenile formato da sabbia bianca finissima e dune ed è circondato da una ricca vegetazione, dove si possono trovare il giglio marino, l’elicriso e il ginepro. Il fondale marino è molto basso a riva e per diverse decine di metri, degradando dolcemente verso il largo. Una caratteristica che rende questa spiaggia molto adatta alle famiglie con bambini.

Sulla spiaggia de La Cinta si possono praticare diverse attività sportive, come il windsurf e soprattutto il kite surf a cui è dedicata un’area specifica a circa metà della spiaggia, nell’area chiamata la Fuchìtta, dove si trova la Kite Zone, una zona con un specchio di mare interamente riservata agli appassionati di kite surf.

Come arrivare alla spiaggia

Per raggiungere la spiaggia La Cinta di San Teodoro si prende la strada statale 125 con direzione Olbia da sud e in direzione San Teodoro da nord, arrivando ai bivi di ingresso al paese di San Teodoro. La spiaggia si raggiunge facilmente dal centro del paese.

Per informazioni rimandiamo al sito web dell’Ufficio Turistico del Comune di San Teodoro: santeodoroturismo.it

A cura di Valeria Bellagamba