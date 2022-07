Stai cercando un regalo perfetto per un amante dei viaggi che compie gli anni in estate? Ecco i suggerimenti perfetti per te!

Qual è il regalo perfetto per un viaggiatore incallito? Se avete un amico, un parente o una persona che amate che sta per compiere gli anni e ha come passione viaggiare e scoprire il mondo, trovare un regalo a tema è quasi un obbligo. Ma cosa?

I viaggiatori e gli amanti dei viaggi sono tra coloro che partono e vanno in vacanza non appena hanno un secondo libero. Trovare quindi un regalo per loro che non sia il classico pacchetto vacanze o Smart Box potrebbe essere complicato, ma con i nostri suggerimenti siete pronti a stupire tutti con il vostro regalo?

Quali sono i regali perfetti per chi ama viaggiare

Abbandoniamo per un attimo i classici box con i viaggi all inclusive e concentriamoci invece sul più ampio concetto del viaggio con la V maiuscola. Chi vuole esplorare il mondo e ha questa come passione, vuole conoscere le abitudini delle persone del posto e le usanze locali. Per questo la prima idea per un regalo speciale per un viaggiatore potrebbe essere proprio un’esperienza. Da un’avventura tipica da condividere con la gente di una etnia lontana, passando per una attività sportiva molto particolare e unica.

Altra idea regalo per chi ama viaggiare arriva direttamente da Airbn. Il portale, probabilmente nell’ottica di un ampio progetto di “svecchiamento” del sito ha deciso di suddividere le sue case in affitto in alcune categorie molto particolari. Si può dormire in un castello, in una reggia, in una casa di legno su un albero… Insomma, ovunque desideriate!

Ultimo suggerimento, per alcuni già super quotato, è regalare una notte in una star box. Si tratta di quelle strutture in montagna che assomigliano a delle mini baite, ma che hanno il tetto apribile o, ancora meglio, trasparente. Si ottiene così la possibilità di dormire sotto le stelle senza rinunciare però alla comodità classica di una notte in una stanza normale con tutti i comfort.

Avete trovato il regalo giusto?

Queste tre idee regalo per chi ama viaggiare possono sembrare semplici e, molti di voi avranno esclamato, “ma come ho fatto a non pensarci prima?”. Ciò che conta è il fatto di essere riusciti a stupire chi doveva ricevere il regalo non vi pare?