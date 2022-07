Easyjet è una delle compagnie low cost migliori in circolazione, talvolta però i prezzi sono piuttosto elevati. Scopri come risparmiare con i voli scontati

Vuoi acquistare un biglietto Easyjet a basso costo? Il sito internet della compagnia lavora con alcuni algoritmi. Sono proprio questi che fanno oscillare costantemente le cifre dei biglietti. Ma come poter fare per risparmiare?

La prima cosa da non fare assolutamente è cercare costantemente lo stesso volo, dopo un paio di volte che si effettua sul sito la stessa ricerca, il prezzo per quella tratta inizierà a salire.

Risparmiare con Easyjet: biglietti a basso costo

Come risparmiare quindi con i biglietti Easyjet? In media bisogna acquistare un biglietto aereo tra le 4 e le 6 settimane prima della partenza. Comprarlo molto in anticipo può portare o ad un reale vantaggio (quando si trovano cifre sui 30 euro) oppure ad un prezzo maggiorato perché di fatto chi acquista prima in quella data precisa, non può farne a meno.

Monitorare l’andamento va bene ma meglio farlo su Google o su siti come Skyscanner che permettono di effettuare le ricerche senza intaccare il sito della compagnia. Qui è anche possibile creare un’allerta per la modifica del prezzo. In questo modo si riceve una mail quando sale o scende il costo del biglietto sulla tratta specificata.

Meglio comprare i biglietti durante la settimana rispetto al week end poiché costano tendenzialmente meno, occhio anche agli orari, la sera i prezzi salgono perché in media ci sono più persone libere che effettuano ricerche. Diversamente da quello che si potrebbe immaginare inoltre, un ottimo periodo in cui acquistare i biglietti è l’estate, in particolare proprio agosto. I prezzi da fine luglio tendono ad abbassarsi, soprattutto per l’autunno. Questo perché molte persone sono distratte o comprano al massimo a breve termine ma non fanno già programmi.

Si possono trovare facilmente biglietti anche tra i 20 e i 30 euro per mete molto gettonate. In questo caso, la pianificazione è tutto e bisogna organizzarsi con qualche settimana di anticipo per fare un ottimo affare. Occhio sempre agli extra che possono essere la voce di spesa maggiore.

Biglietti a basso costo Easyjet

Oltre al risparmio diretto per i biglietti con Easyjet è possibile anche ammortizzare i costi viaggiando solo con bagaglio a mano piccolo come uno zaino. La compagnia ora prevede un supplemento tra i 20 e i 30 euro per portare a bordo un bagaglio più grande delle dimensioni standard che prima erano consentite in cabina.

Easyjet comunque promuove sempre tariffe vantaggiose e informa i suoi clienti tutte le volte in cui scattano le promozioni con prezzi veramente competitivi.