Vacanze low cost a settembre in Italia: ti diciamo noi dove andare

Dove andare in vacanza a settembre in Italia senza spendere troppo.

Molti di voi ancora non sono partiti per le ferie. State aspettando che passi il boom degli spostamenti estivi e, per voi, si prospettano le vacanze a settembre. Ma quali sono le mete low cost per settembre in Italia?

Certo, vi si prospetta ancora un mese di agosto a lavoro, ma a ben pensarci, la maggior parte delle altre aziende sono chiuse quindi molto probabilmente il carico di lavoro non sarà nemmeno così imponente! L’unica cosa a cui dovete pensare insomma è trovare una meta economica per le vostre vacanze a settembre.

I vantaggi di fare le ferie a settembre: risparmio e meno gente

Partire per le ferie a settembre porta con sé sempre tanti vantaggi. Le mete turistiche si iniziano a svuotare, il mare è più tranquillo e anche le tariffe di alberghi e appartamenti cominciano a scendere perché non siamo più in alta stagione. Anzi, spuntano anche moltissime offerte per chi vuole partire in questo periodo dell’anno ed è tempo di coglierle! Il primo consiglio che vi diamo per trovare una meta economica a settembre è quello di monitorare i siti e le offerte anche last minute. Si trovano delle proposte veramente da capogiro!

Mete economiche in Italia per le vacanze settembrine

Se siete indecisi sul dove andare per risparmiare, ma senza rinunciare al godersi la meraviglia dell’Italia, ecco le mete low cost di settembre 2022 per voi:

Liguria : subito dopo agosto le città più pop come Porto Venere, Le Cinque Terre, Sanremo iniziano a svuotarsi. Potrete però comunque godere ancora di un clima piacevole e di lunghi bagni nelle spiagge più belle della zona.

: subito dopo agosto le città più pop come Porto Venere, Le Cinque Terre, Sanremo iniziano a svuotarsi. Potrete però comunque godere ancora di un clima piacevole e di lunghi bagni nelle spiagge più belle della zona. Puglia, Sicilia e Calabria : una manciata di meraviglia in questo trittico del sud Italia. Anche qui a settembre le temperature calano un po’, le città si svuotano leggermente e potrete godervi le spiagge più belle senza ressa. Inoltre i prezzi scendono decisamente e avrete a vostra disposizione arte, cultura e relax in spiaggia senza spendere una fortuna.

: una manciata di meraviglia in questo trittico del sud Italia. Anche qui a settembre le temperature calano un po’, le città si svuotano leggermente e potrete godervi le spiagge più belle senza ressa. Inoltre i prezzi scendono decisamente e avrete a vostra disposizione arte, cultura e relax in spiaggia senza spendere una fortuna. Isola d’Elba : perfetta in ogni momento dell’anno, va detto, questa meravigliosa isola a settembre dà il meglio di sé. Godetevi una giacchetta la sera, passeggiate accarezzati dalle brezze marine e preparatevi perché si spende poco. A settembre si trovano offerte anche nei maggiori villaggi turistici e non è escluso che scatti anche un upgrade gratuito di camera!

: perfetta in ogni momento dell’anno, va detto, questa meravigliosa isola a settembre dà il meglio di sé. Godetevi una giacchetta la sera, passeggiate accarezzati dalle brezze marine e preparatevi perché si spende poco. A settembre si trovano offerte anche nei maggiori villaggi turistici e non è escluso che scatti anche un upgrade gratuito di camera! Trentino: se in estate le montagne della zona sono prese d’assalto dai turisti, a settembre le tariffe si sgonfiano, si soggiorna risparmiando, godendosi il fresco e le passeggiate più belle senza troppe persone intorno.

Avete trovato la meta che fa per voi?

Questi suggerimenti per una vacanza low cost a settembre 2022 in Italia sono poi, ovviamente, soggetti alle vostre esigenze. Noi vi abbiamo dato qualche idea, ma poi sta a voi capire qual è la destinazione perfetta per le vostre esigenze.