Vacanze estive in Toscana low cost: ecco le 3 località di mare dove spendere poco. Tutte le informazioni utili.

Per le vostre vacanze al mare in Italia, bellissime ma economiche, vi proponiamo le migliori località balneari della Toscana dove spendere poco. Occasioni low cost da non lasciarsi sfuggire.

In un’estate di grandi rincari, con il boom dei prezzi dell’inflazione e dell’accresciuta domanda di viaggi, non dovete rinunciare alla vacanza estiva. Contro i costi elevati vi segnaliamo mete di mare bellissime ed economiche. Anche nella ricercata Toscana.

Ecco alcuni suggerimenti su dove andare per una vacanza low cost in Toscana questa estate: le 3 località di mare dove spendere poco, ma rilassarsi e divertirsi.

Toscana low cost: 3 località di mare dove spendere poco

Abbiate fiducia, anche in Toscana è possibile fare una vacanza al mare economica. Per prima cosa sono da evitare le mete dei vip e le località più famose e frequentate. Dove vi spenneranno come polli.

In ogni caso, senza allontanarvi troppo dai litorali più prestigiosi, potete trovare delle belle spiagge, libere o servite da stabilimenti balneari, bar e ristoranti, con mare limpido e azzurro, spiagge ampie e sabbiose e tutto per il relax, lo sport e il divertimento.

Qui vi segnaliamo 3 località di mare low cost della Toscana, da Nord a Sud.

Marina di Massa

Nel nord la regione, una spiaggia bella ed economica è quella di Marina di Massa. Qui trovate sia tratti di arenile liberi sia con stabilimenti balneari. È soprattutto la sua posizione ad essere strategica: a due passi da Forte dei Marmi e dalla bella costa della Versilia, ma senza averne i prezzi esorbitanti. Marina di Massa, poi, è vicina al confine con la Liguria e l’affascinante Golfo dei Poeti, dove andare per una gita alla scoperta di località affascinanti come Lerici e Portovenere. Quando al mare l’afa è troppo elevata potete salire alle vicine Alpi Apuane.

Marina di Bibbona

Un’altra bella spiaggia economica della Toscana è quella di Marina di Bibbona, sulla famosa Costa degli Etruschi. Qui trovate spaziose e lunghissime spiagge sabbiose, ombreggiate dalla fitta pineta che sorge lungo tutta la costa. Le spiagge hanno ampi tratti liberi, oltre a stabilimenti balneari, e sono in buona parte accessibili anche ai cani. Avete a disposizione anche dei camping che si affacciano direttamente sulla spiaggia. Per una vacanza low cost, in massima libertà, circondati dalla bellezza della natura.

Principina a Mare

Concludiamo questa pratica rassegna sulle 3 località di mare low cost per una vacanza in Toscana con Principina a Mare, spiaggia della Maremma. In generale, il sud della Toscana è più economico del Nord e delle sue località balneari di grido. Principina a Mare offre servizi e comfort a prezzi ragionevoli, immersi nella stupefacente bellezza della natura selvaggia del Parco della Maremma.

Non perdetevi le escursioni nel parco, anche a cavallo e la visita alle vicine Baia dell’Ombrone e Marina di Alberese, lungo la costa appena più a sud. Nell’entroterra non dovete perdervi la visita al centro storico di Grosseto, comune di cui Principina a Mare è frazione.