Una spiaggia di sabbia finissima di 10 chilometri nel Gargano

Se non la conoscete bisogna recuperare. La Spiaggia Isola di Varano è una distesa di 10 chilometri di spiaggia pazzesca.

Immaginate una distesa di 10 chilometri di spiaggia. Sabbia fine che si tuffa in mare e ombra fresca dei pini alle vostre spalle. Un paradiso in Terra? Forse, ma più semplicemente è la Spiaggia Isola di Varano nel Gargano.

Da Capoiale a Foce Varano questa spiaggia è come una piccola diga che ha dato vita all’omonimo Lago di Varano e alla famigerata Riserva del Gargano che si estende per circa 154 ettari. Dalla spiaggia si può arrivare direttamente nell’area boschiva e godere di tantissime attività nel verde per grandi e piccini.

Spiaggia Isola di Varano: 10 chilometri di natura incontaminata

Ma torniamo alla spiaggia Isola di Varano. Come vi abbiamo anticipato sono 10 chilometri di meraviglia con sabbia fine e i venti settentrionali che soffia da nord rinfrescando l’aria e creando anche le condizioni perfette per gli amanti del surf!

Un limbo di terra che divide il lago dal mare talmente enorme che, difficilmente, potrete non trovare posto per stendere l’asciugamano e godervi il panorama. Dune di sabbia sono una sorta di appoggio naturale e il profumo del pino e dell’eucalipto concorre a creare un’atmosfera di incredibile rilassatezza. Del resto tutti i visitatori concordano: questa, oltre ad essere una delle poche spiagge libere della zona, è anche un esempio perfetto di natura incontaminata.

Cosa sapere prima di raggiungere la spiaggia?

Ricordatevi che qui non ci sono spiagge attrezzate: bisogna munirsi di acqua e cibo, ma anche di sdraio e ombrellone se il riparo della vegetazione non fosse sufficiente. Addentrandosi però nella Riserva Naturale potrete trovare molti più comfort e soprattutto anche noleggiare una canoa o un kayak per ammirare la spiaggia Isola di Varano da un altro punto di vista completamente differente.



È ora di partire

Siete pronti a tuffarvi per scoprire il Gargano e la spiaggia Isola di Varano? Se state cercando una meta veramente nuova e non super pop (per ora) questa è la destinazione giusta. E non dimenticate il binocolo, quest’area è apprezzatissima da una varietà faunistica sorprendente.