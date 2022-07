L’hotel più bello del mondo è italiano ed è spettacolare

By

Dove si trova l’hotel italiano più bello del mondo? Ebbene sì, in Italia. Nonostante altri competitor incredibili è stato questo a sbaragliare la concorrenza. Scopriamo dove si trova

L’hotel più bello del mondo è italiano e si trova in Toscana, a Montalcino. Una struttura di grande bellezze che, secondo la prestigiosa e famosa rivista statunitense Travel & Leisure è stata nominata come la prima in assoluto secondo l’insindacabile giudizio dei milioni di lettori.

Il World’s Best Awards 2022 va al Rosewood Castiglion Del Bosco ma non è l’unico in Toscana nella top 100.

L’Hotel più bello del mondo è in Toscana

Il numero uno degli hotel è Castiglion del Bosco che si trova nel borgo di Montalcino, nel cuore della Val d’Orcia. Un vero incanto costituito da 42 suite, 11 ville e 2 ristoranti oltre una scuola di cucina e una SPA. Un vanto poi è la storica cantina presente al suo interno che produce il Brunello di Montalcino, uno dei vini italiani più amati nel mondo. Il Golf Club privato disegnato dai più grandi campioni del settore, 62 ettari di vigna e l’attenzione per l’accoglienza lo rendono un vero angolo di paradiso.

Il resort ha ricevuto un punteggio di 99.25, quasi cento. Un numero così elevato, raramente viene raggiunto da una struttura. Non sorprende quindi che abbia attirato ospiti del livello di Barack Obama. Tra gli hotel migliori al mondo ci sono anche altri italiani come il Portrait di Firenze alla posizione numero 15, sempre a Firenze c’è anche l’hotel Savoy al numero 68. Firenze quindi è la città più premiata a livello italiano.

La prima regione più premiata per numero di strutture è la Campania, la seconda invece la Toscana. L’Italia in tutto ha ricevuto 11 posizioni nel mondo. Tra le strutture migliori anche le Terme di Saturnia, unica spa italiana e tra le 5 migliori di tutto il mondo, tanto da aver ricevuto anche la Best Destinations Spas.

Un vero successo per l’Italia che è stata premiata, dalla stessa rivista, per l’Isola più bella d’Italia ovvero Ischia.

Quanto costa una camera al Rosewood Castiglion Del Bosco

L’hotel vincitore con tanto di piscina a sfioro, terrazze e vista spettacolare nella tenuta da oltre 2000 ettari ha camere di vario tipo il cui costo oscilla tra i 1800 e gli oltre 2000 euro a notte. Certamente una location da sogno non solo per la sua posizione nella campagna toscana ma anche per i prezzi, non propriamente accessibili a tutti.