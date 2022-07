Tutto quello che bisogna sapere sulle vacanze d’estate in agriturismo: le ultime offerte low cost da non perdere. Le informazioni utili.

Per le vostre vacanze d’estate in agriturismo, vi segnaliamo le ultime offerte low cost dalle migliori strutture in Italia. Occasioni da non perdere per nulla al mondo.

Gli agriturismi italiani offrono una vacanza completa, tra natura, relax, sport, benessere, gastronomia, cultura e divertimento. Chi vuole lasciarsi alle spalle il caos della città e della vita quotidiana e vuole evitare spiagge affollate ma anche mete di montagna prese d’assalto, l’agriturismo è la soluzione di vacanza ideale.

Qui di seguito vi segnaliamo le ultime offerte da non perdere, per una vacanza low cost ma di qualità, immersi nella bellezza del paesaggio italiano.

Estate in agriturismo: le ultime offerte low cost da non perdere

Con la vacanza in agriturismo avete un’offerta incredibile di luoghi da visitare e di attività da fare. Tra mare e collina, montagna e lago, i posti dove soggiornare sono molteplici, circondati dalle bellezze del territorio. Cascine, case in pietra, ville, castelli o piccoli borghi. In appartamento o unità abitative autonome.

Gli agriturismi offrono anche piscina e centro benessere. Organizzano attività sportive e per il relax, escursioni nella natura e nei borghi o città d’arte vicine. Il tutto all’insegna del relax e del turismo slow. Anche con offerte low cost.

Per l’estate in agriturismo, vi segnaliamo le ultime occasioni da prendere subito. Le offerte vengono dal portale Agriturismo.it.

San Venanzo (Terni) – Umbria

Agriturismo Santa Maria

Offerta: Meravigliosa Umbria. A luglio e agosto 110 euro a notte, a coppia, per un minimo di una settimana; a Ferragosto 120 euro a coppia, con il solo pernottamento sempre per un minimo di una settimana. Per la cena il costo è di 30 euro (bevande escluse) per gli adulti e la metà per i bambini da 3 a 12 anni.

La struttura, che è anche azienda agricola, dispone di due casali a Cerreto e Cerreto Alto.

Irgoli (Nuoro)- Sardegna

Agriturismo Piperedda

Offerta: Estate tra mare e montagna. L’agriturismo dispone di 10 camere nuove per il pernottamento con colazione inclusa. Contattare la struttura per l’offerta.

La struttura si trova in campagna a circa 10-30 minuti di auto dalle spiagge del Golfo di Orosei. Stessa distanza dalle montagne del supramonte di Orgosolo, Gorropu, Tiscali.

Barberino di Mugello (Firenze) – Toscana

Agriturismo Il Castelluccio Country Resort

Offerta: Puro charme e autentico relax. Pacchetto base da euro 95 a persona: drink di benvenuto, 1 notte (o più notti ) nell’alloggio proposto (con possibile soluzione wellness privata in camera), trattamento di mezza pensione (3 portate a scelta dell’ospite), in camera c’è aria condizionata, wi-fi e bollitore per tisane.

La struttura è ospitata in un castelletto medievale sulla roccia, a 15 minuti da Firenze. L’agriturismo offre due solarium, tre piscine, di cui una riscaldata, anche con idromassaggio, e una spa.

Alte offerte speciali le trovate su: www.agriturismo.it/it/offerte-speciali