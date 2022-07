Mare contro Montagna: di quale hai più bisogno per le ferie estive?

Meglio il mare o la montagna per andare in vacanza in questa estate 2022? Ecco cosa dovreste chiedervi prima di partire.

Se siete tra coloro che ancora non hanno organizzato le ferie estive potreste essere davanti al classico dilemma: meglio il mare o la montagna?

Per capire qual è la destinazione estiva di cui avete più bisogno tirare una monetina non serve. Dovreste farvi qualche domanda e capire quale tipologia di destinazione fa maggiormente per voi durante questa estate 2022. E noi di Viagginews siamo qui per aiutarvi!

Come capire se è meglio una vacanza al mare o in montagna

Per capire se è meglio il mare o la montagna per questa estate 2022 dovreste iniziare con l’analizzare alcuni punti fondamentali.

Le spiagge , quindi le destinazioni di mare classiche, in estate sono ovviamente prese d’assalto dai turisti . Tantissimi cercano refrigerio tuffandosi in acqua e quindi, molto probabilmente, incapperete in luoghi particolarmente affollati. Questo, se ne venite da un periodo lavorativo particolarmente stressante, potrebbe non essere utile al vostro benessere. Allo stesso modo il mare potrebbe non essere la scelta giusta se odiate il sole e il caldo .

, quindi le destinazioni di mare classiche, in estate sono ovviamente . Tantissimi cercano refrigerio tuffandosi in acqua e quindi, molto probabilmente, incapperete in luoghi particolarmente affollati. Questo, se ne venite da un periodo lavorativo particolarmente stressante, potrebbe non essere utile al vostro benessere. Allo stesso modo il mare potrebbe . Se siete tra coloro che per rilassarsi hanno bisogno non solo di quiete, ma anche di fresco visto l’ondata di caldo africano che sta colpendo l’Italia, la montagna potrebbe essere per voi. Dovete optare per una destinazione abbastanza in alto e monitorare le temperature per trovare una location che sia veramente fresca. Stando attendi anche qui ad evitare le mete super affollate perché piene di turisti e magari stressanti.

Cosa fare se non volete rinunciare al mare?

Se però non volete rinunciare al mare perché le onde che si infrangono sulla battigia sono il vostro relax, meglio abbandonare le mete super conosciute e optare per luoghi decisamente fuori dalle rotte turistiche classiche.

Dove andare se preferite comunque la montagna?

Al contrario se l’idea di trascorrere le ferie passeggiando nella natura non fa per voi perché temete le zecche o non amate l’idea di essere isolati, forse la montagna non è quello che fa per voi. A meno che non optiate per una baita o una spa in mezzo al verde ma dotata di tutti i comfort possibili.

Vi abbiamo aiutato? Siete riusciti a capire se per voi è meglio il mare o la montagna?