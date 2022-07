Le 5 mete più sicure al mondo per un viaggio in famiglia

Viaggiare è sempre divertente ma a volte le insidie si nascondono dietro l’angolo, soprattutto quando si scelgono posti non proprio sicuri. Scopriamo le mete migliori per un viaggio in famiglia

Le città più sicure al mondo sono la meta perfetta quando si viaggia con la famiglia, ci si può godere una vacanza all’insegna del relax e senza preoccupazioni ma al tempo stesso avere anche servizi e un’ottima offerta turistica.

Ovviamente andare alla scoperta del mondo ha il suo fascino ma soprattutto quando si viaggia con bambini piccoli non sempre avventurarsi è una buona idea, talvolta meglio scegliere un luogo a dimensione familiare e soprattutto ricco di servizi e sicurezza.

Le città più sicure per un viaggio in famiglia

La prima città che bisogna annoverare tra le più sicure al mondo per un viaggio in famiglia è sicuramente Vancouver, non solo è strutturata proprio sulle famiglie con un 25.70% di ristoranti pensati per chi viaggia con bambini e ragazzi ma ha anche una vasta offerta di divertimenti appositi.

Al secondo posto della classifica mondiale c’è Roma che ha un’ottima organizzazione e anche tanta sicurezza per le famiglie. Non è l’unica città italiana sicura ma ce ne sono diverse. Il 40.70% dei ristoranti è pensato per tutti quindi con menù appositi e servizi connessi, anche per bambini piccoli. Sono presenti anche tanti hotel che vanno bene per famiglie numerose con la possibilità di richiedere culle, letti aggiuntivi o camere spaziose e comunicanti. Il terzo posto spetta invece a Madrid che non solo è ricca di vita e di fermento ma è anche molto sicura per le famiglie. La città che non dorme mai ha tanto da offrire anche ai più piccoli: ristoranti, divertimenti, strutture.

Un’altra città che viene dichiarata a prova di viaggio in famiglia è Dubai che ha un’ottima organizzazione ed è attualmente proprio tra le mete più ambite e gettonate. Ultima, ma non meno importante, Bruxelles in Belgio. Questa città poliedrica avrà tanto da offrire al visitatore,

Come scegliere una meta sicura per un viaggio in famiglia?

Le città e le capitali sono sempre mete abbastanza sicure per la famiglia perché offrono ottimi servizi e anche tante attività quindi sono la scelta ottimale. Quelle che sono citate sono le tre principali città nel mondo ritenute a prova di famiglia, considerando quella che è la sicurezza ma anche la possibilità di divertirsi, di fare attività e di trovare dei servizi appositi per tutti i componenti quindi non solo gli adulti ma anche i bambini e i ragazzi.