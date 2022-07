Le 3 testimonianze più belle della Piazza dedicata a Raffaella Carrà

A Madrid è stata inaugurata una Piazza dedicata a Raffaella Carrà. Abbiamo trovato tre foto su Instagram che rendono omaggio a questa location così speciale.

È passato più di un anno dalla morte di Raffaella Carrà. La cantante e Signora dello Spettacolo e della Televisione ha lasciato veramente un vuoto nella vita di tante persone che l’hanno amata.

Per questo, per non dimenticarla, a Madrid è stata intitolata una piazza proprio alla cantante di Pedro e Tanti Auguri.



La canzone “pedro” di raffaella Carrà

Dove si trova Plaza Raffaella Carrà

Raffaella Carrà in Spagna era, ed è ancora oggi, amatissima. Per questo motivo, al fine di omaggiarla per sempre, nel cuore della Capitale spagnola, Madrid, è stata inaugurata Plaza Raffaella Carrà. A presenziare al momento solenne il compagno Sergio Japino che ha confermato il legame fortissimo della cantante con la Spagna.

Se avete in programma una gita a Madrid e volete scoprire dove si trova la piazzetta dedicata al caschetto biondo più famoso del mondo, sappiate che è lungo via Fuencarral, vicino al quartiere Chueca, zona simbolo del collettivo Lgtbq+.

Le testimonianze della piazza dedicata a Raffaella Carrà

Il web non ha mai smesso di pensare a Raffaella Carrà. Per questo, quando è stata inaugurata la piazza in suo onore a Madrid tanti fan spagnoli, ma anche tanti italiani trasferiti in Spagna, sono accorsi nella via per assistere al momento solenne.

Grazie a tante belle foto scattate e caricate sui social, anche se non eravamo lì, abbiamo vissuto comunque l’emozione. Per questo abbiamo trovato tre scatti che, più di altri, raccontano secondo noi l’importanza di quella giornata e rendono omaggio visivo alla targa apposta sul muro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Azulejomania Beautileful (@azulejomania)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨THE WEBNEWS (@the_webnews)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Alva – Fotógrafa, narradora visual. (@claudiaalvafotografa)

Le foto sono destinate a crescere!

Con il passare del tempo sicuramente le foto di Plaza Raffaella Carrà aumenteranno notevolmente e potremo aggiornare questa galleria di immagini con tanti altri scatti!