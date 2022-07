Regole anti-Covid e viaggi in Cina: dimezzata la quarantena per gli arrivi dall’estero. Tutte le informazioni utili.

Con la sua rigida politica di Covid zero, viaggiare in Cina non è certo facile. Il Paese recentemente ha chiuso intere città, come Shanhgai, con nuovi lockdown per ridurre l’impennata di contagi. Anche la Cina, tuttavia, sta allentando le restrizioni di viaggio.

La notizia è che la Cina ha deciso di dimezzare la quarantena per gli arrivi dall’estero, siano viaggiatori stranieri o cinesi che tornano dall’estero nel loro Paese.

Sebbene le misure sanitarie siano molte più rigide che nel resto del mondo, si tratta di un importante segnale di riapertura.

Invece, il Sudafrica ha cancellato tutte le restrizioni di viaggio, come avevamo già segnalato.

Nonostante le misure sanitarie rigidissime anti-Covid, la Cina prova ad allentare alcune delle sue regole di viaggio. Comincia con la riduzione della quarantena per chi arriva nel Paese dall’estero. La quarantena è dimezzata da 14 a 7 giorni, come riporta TTG Italia.