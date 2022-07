Le 3 foto che vi motiveranno a scoprire lo spettacolo dell’Isola di Anguilla

Una destinazione romantica e incontaminata dei Caraibi: l’isola di Anguilla ha 26 km di spiaggia bianchissima che vi aspettano.

I Caraibi sono riconosciuti come una delle destinazioni più belle del mondo per chi ama il mare. Ma qui c’è una piccola isola, lontana dalle rotte turistiche classiche, che lascia tutti senza fiato, l’isola di Anguilla.

A dispetto del nome che a noi ricorda un pesce piuttosto viscido, l’isola di Anguilla riempie gli occhi e il cuore di meraviglia. Una destinazione esclusiva e incontaminata pronta a trasformare le vostre vacanze in un sogno ad occhi aperti.

Perché si chiama così e cosa rende speciale l’isola di Anguilla

L’isola di Anguilla è caratterizzata da 26 chilometri di spiaggia bianchissima, larga solo 5. Per questo viene chiamata così, perché ricorda proprio una anguilla! La prima foto che vi farà venire voglia di partire è proprio quella che trovate in apertura: il litorale si tuffa in un mare cristallino e veramente trasparente. Certo, questa è una caratteristica di tutti i Caraibi, ma qui il fascino è raddoppiato perché si tratta di una destinazione ancora piuttosto selvaggia e incontaminata.

Isola di Anguilla: cosa fare in spiaggia?

Preparate poi maschera e boccaglio perché la barriera corallina di queste acque è straordinaria. Questa seconda foto vi farà capire che basta aprire gli occhi sott’acqua per rendersi conto che una infinita varietà di pesci e coralli colorati e inusuali per noi. Tra le spiagge più interessanti di quest’isola dei Caraibi che ci sentiamo di consigliarvi c’è sicuramente Shoal Bay e Little Bay. Guardate qualche foto, vi renderete conto che sono due destinazioni pazzesche.

Quando andare ad Anguilla?

La risposta la trovate in questa terza e ultima foto. Quando volete perché qui il clima è temperato praticamente tutto l’anno. Ricordate poi che l’isola di Anguilla è una destinazione rilassante, non ci sono moltissime attività da fare che esulano dalla spiaggia e dal relax. Per questo viene considerata come una meta perfetta per coppie o per famiglie che cercano un po’ di pace e di calma dalla routine quotidiana così frenetica.

La meraviglia vi attende

Insomma, in poche parole e qualche immagine, siamo riusciti a farvi innamorare dell’isola di Anguilla dei Caraibi, ne siamo certi. Vi state già immaginando a tuffarvi in quelle acque cristalline? Anche noi!