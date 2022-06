Le spiagge di Lastovo sono il sogno proibito di ogni turista del mondo

Preparate tutto il necessario per partire: le spiagge di Lastovo sono una paradiso incontaminato tutto da scoprire.

Andare alla ricerca di spiagge da sogno in estate è quasi un obbligo morale! Per questo la spiaggia di Lastovo, sull’omonima isola è assolutamente da vedere e da scoprire.

Siamo in Croazia e l’isola di Lastovo è una zona frequentata prevalentemente da persone del posto. Non è ancora stata presa d’assalto dal turismo di massa insomma, ma non per questo le spiagge di Lastovo sono meno interessanti di altre. Anzi.

Le meraviglie dell’isola di Lastovo

Tra le tante meraviglie da scoprire sull’isola di Lastovo iniziamo con la straordinaria baia di Skrivena Luka con il suo faro che rende una visita qui ancora più romantica e affascinante. Ma non meno interessanti sono anche le baie di Zaklopatica, Malo e Velo Jezero. Ognuna di esse ha una piccola spiaggia rocciosa spettacolare dove rilassarsi o dove tuffarsi per fare snorkeling e scoprire i ricchissimi fondali.

Gli atolli attorno a Lastovo

Non dimenticate poi di fare un tour dei 46 piccoli atolli che danno vita all’arcipelago di Lastovo. Una miriade di isolette da sogno immerse in un parco marino con acqua trasparente degna di quella che vediamo nelle cartoline delle Maldive! Le spiagge e le calette che potrete raggiungere da qui sono meravigliose, dei piccoli paradisi inesplorati unici nel loro genere.

Le 5 spiagge di Lastovo più belle in assoluto

Ecco allora una top 5 delle spiagge di Lastovo che, secondo noi, sono le più belle in assoluto!

Zace : siamo nella zona nordorientale e questa spiaggia è perfetta per le famiglie. Portate ombrellone e asciugamani perché qui non c’è ombra naturale.

: siamo nella zona nordorientale e questa spiaggia è perfetta per le famiglie. Portate ombrellone e asciugamani perché qui non c’è ombra naturale. Zaglav : nella zona a sud dell’isola invece troverete una pineta dove rilassarsi all’ombra e godersi il paesaggio circostante che è veramente stupefacente. Attenzione, non si raggiunge in auto, ma solo a piedi o in bicicletta.

: nella zona a sud dell’isola invece troverete una pineta dove rilassarsi all’ombra e godersi il paesaggio circostante che è veramente stupefacente. Attenzione, non si raggiunge in auto, ma solo a piedi o in bicicletta. Spiaggia Saplun : spostandoci sui tanti atolli dell’arcipelago arriviamo a Mladine e questa spiaggia di ciottoli ha un fondale sabbioso veramente spettacolare nel suo genere.

: spostandoci sui tanti atolli dell’arcipelago arriviamo a Mladine e questa spiaggia di ciottoli ha un fondale sabbioso veramente spettacolare nel suo genere. Lucica : basta guardare qualche foto per innamorarsi sia del piccolo villaggio di pescatori che della spiaggia con acqua poco profonda dove rinfrescarsi.

: basta guardare qualche foto per innamorarsi sia del piccolo villaggio di pescatori che della spiaggia con acqua poco profonda dove rinfrescarsi. Jurjeva Luka: perfetta per i più piccoli questa baia è protetta dalle onde più forti ed è persino ombreggiata naturalmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lastovo (@lastovo_island)

State preparando i bagagli?

Avete preparato i bagagli e siete in procinto di partire per l’isola di Lastovo con le sue spiagge meravigliose?