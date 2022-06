Il fascino misterioso dell’isola di Bergeggi in Liguria è pronto a lasciarvi senza fiato. Ci siete mai stati?

L’isola di Bergeggi, in provincia di Savona in Liguria, è una piccola perla di rara bellezza fuori dalle rotte classiche del turismo. Non viene magari subito in mente di concedersi una vacanza in questa zona, ma non appena messo piede qui, ve ne innamorerete.

La prima cosa da avere ben chiara è che la città di Bergeggi si trova come “aggrappata” al Monte Sant’Elena e si affaccia sul mare, specchiandosi nell’isola di Bergeggi che dista dalla costa poche centinaia di metri. Attenzione però, fa parte della Riserva Naturale Regionale ed è quindi un’area marina protetta.

Cosa c’è sull’isola di Bergeggi?

La storia dell’isola porta con sé evidenti tracce dell’insediamento umano in epoca pre-romana. Sulla cima dell’isolotto infatti si può notare la presenza di una torre di avvistamento circolare, una costruzione molto comune sulle coste della Liguria. Ma non solo, c’è anche una chiesa risalente al IV secolo.

Troviamo poi i resti di un monastero, costruito nel 992 dal vescovo di Savona in onore di Sant’Eugenio le cui spoglie rimasero qui fino al 1252. In ultimo troviamo una villa, oggi abbandonata, e una statua che raffigura un uomo che suona un flauto.

Le grotte attorno all’isola

Nei pressi dell’isolotto di Bergeggi ci sono tre grotte che si possono visitare:

La grotta di Bergeggi

La grotta delle Sirene

La grotta della Galleria

A chi appartiene l’isola di Bergeggi?

L’isola di Bergeggi nel corso degli anni ha avuto tantissimi proprietari diversi. Nel 2018 però è diventata ufficialmente proprietà del Comune di Bergeggi per almeno 20 anni.

È tempo di visitarla

Ora che abbiamo scoperto le informazioni principali sull’isola di Bergeggi non ci resta che prepararci per visitarla. Basta arrivare nel comune omonimo di Savona e imbarcarsi sulle piccole navi che vi trasporteranno avanti e indietro per scoprirla.