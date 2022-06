Due squali a pochi metri dalla spiaggia di Monopoli: il video è potentissimo

Avvistati due squali a pochi metri dalla costa a Monopoli, il video è diventato immediatamente virale.

Durante l’estate la possibilità di incontrare degli squali è più elevata che in altri momenti dell’anno. Ma non perché aumentino, semplicemente ci sono più persone che popolano il mare e la riva ed è più probabile che si avvistino.

Gli squali del Mediterraneo sono molti ve ne abbiamo già parlato, ma è di poche ore fa la notizia che a Monopoli, vicino alla riva, sono stati avvistati due squali verdesca.

Il video dell’avvistamento degli squali a Monopoli

Quando a riva si sono avvistate due pinne scure nuotare a pochi metri dalla riva della spiaggia di Monopoli è scattato il caos. Ovviamente in molti, telefonino alla mano, hanno ripreso la scena che è diventata virale sui social in pochissimo tempo. Il video è potente nella sua semplicità perché ha spaventato i tantissimi turisti e cittadini che si trovavano nella zona o che avevano in procinto di tuffarsi in mare da lì a poco.

Gli altri avvistamenti di verdesca nel Mar Adriatico

Questo avvistamento di squali nel Mediterraneo non è l’unico di questi giorni. E soprattutto non è l’unico avvenuto nel Mar Adriatico. Solo alcuni giorni fa, come riportano i media locali, era stato avvistato un altro esemplare di squalo verdesca più o meno nella stessa zona. L’animale si aggirava vicino alla riva, in una zona non troppo profonda. La domanda che si pongono però tutti è una: bisogna avere paura?

Cosa fare in caso di avvistamento

La risposta è che la cautela non è mai troppa, ovviamente, perché si tratta di animali non abituati al contatto con gli uomini e, per altro, predatori. L’uomo non è certo il pasto preferito dallo squalo che spesso attacca l’uomo perché lo scambia per una foca, ma non per questo dobbiamo rimanere tranquillamente in acqua quando li vediamo! Anzi.

In ogni caso, quando si avvistano delle pinne sospette come queste a pochi metri dalla riva è sempre bene riparare in spiaggia e avvisare gli altri bagnanti.