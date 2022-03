Vi siete mai chiesti perché gli squali attacchino l’uomo?

Gli squali attaccano l’uomo, non sempre, ma succede. Solo che le rare volte in cui accade è per un errore. Lo squalo ci scambia per un cucciolo di foca.

Partiamo da una constatazione, gli attacchi degli squali ai danni degli uomini non sono così comuni come ci vogliono far credere. Questi animali non trascorrono la loro vita alla disperata ricerca di carne umana, anzi, non siamo nemmeno tra i loro sapori preferiti. Tuttavia alle volte capita che gli attacchi ci siano, ma pare che ci sia una spiegazione piuttosto interessante e anche divertente – per così dire – legata al perché questo accade. Sembra che gli squali ci scambino per foche.

Lo studio che svela tutto: per gli squali siamo foche

Come riporta Focus, si chiama teoria dello scambio di identità e sembra che gli squali, quando attaccano l’uomo, lo facciano perché confondono la nostra sagoma con quella di una foca. Gli esemplari che cadono più spesso in questo errore sono lo squalo tigre, lo squalo bianco e lo squalo leuca.

Grazie ad uno studio pubblicato sul Journal of the Royal Society Interface, condotto da un team della Macquarie University di Sydney, oggi sappiamo quasi con certezza che gli squali ci attaccano per errore perché la nostra forma, vista da sotto quando nuotiamo, ricorda proprio quella delle loro prede preferite.

Come si è arrivati a questa conculsione?

La ricerca è partita analizzando le immagini di un essere umano mentre nuota, con e senza tavola da surf, paragonandolo poi alle immagini di una foca o di un leone marino in movimento.

Sottoponendo poi il tutto ad una simulazione che riproduce la vista degli squali che, si sa, sono daltonici e non hanno una capacità visiva elevata soprattutto da giovani, si è capito chiaramente come mai avvengono gli attacchi degli squali ai danni degli esseri umani: dal punto di vista dell’animale, la nostra sagoma è in tutto e per tutto uguale a un cucciolo di foca o di leone marino.