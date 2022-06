Cosa dobbiamo aspettarci dal meteo della settimana dal 27 giugno: le previsioni del tempo tra caldo e temporali. Tutte le informazioni.

Siamo all’inizio di una nuova settimana, quella che segna il passaggio tra il mese di giugno e quello di luglio. Sarà caratterizzata dal gran caldo eccezionale in tutta Italia, ma non mancheranno i temporali.

Da diversi i giorni i meteorologi avvertono nella settimana da lunedì 27 giugno arriverà sull’Italia una nuova ondata di caldo eccezionale, con temperature di fuoco ben sopra la media del periodo, anche fino a 10 gradi in più.

Avremo, dunque, giornate di caldo torrido e afoso, a seconda dell’umidità presente. Dovremo fare attenzione ad evitare di uscire all’aperto nelle ore più calde e ridurre l’esposizione al sole.

Il tempo sull’Italia sarà dominato dall’anticiclone africano, non mancheranno comunque piogge e temporali, anche se brevi, e concentrati al Nord Italia. Di seguito le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo della settimana dal 27 giugno: le previsioni tra caldo e temporali

La settimana tra la fine del mese di giugno e l’inizio di quello di luglio sarà segnata dal caldo intenso africano, con temperature molto elevate in tutta Italia. Le temperature sono in aumento ovunque e resteranno elevate per diversi giorni.

Come segnala 3bmeteo, comunque, un vortice presente sulle Isole Britanniche genererà una perturbazione che potrà raggiungere anche il Nord Italia, portando rovesci e temporali, anche forti ma brevi e insufficienti a risolvere il grave problema della siccità.

Per lunedì 27 giugno farà molto caldo su tutta Italia, con tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo qualche velatura alta sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Il tempo sarà più variabile sulle Alpi occidentali, dove è atteso qualche rovescio nel pomeriggio tra Valle d’Aosta e Piemonte, fino alle Alpi lombarde. Le temperature sono in aumento, con punte anche oltre i 40 gradi al Sud e sulla Sardegna.

Nella giornata di martedì 28 giugno, al Nord arriveranno i temporali. Le precipitazioni sono attese prima sulle Alpi occidentali, poi in estensione al Nord-Ovest e alle altre regioni, fino alla Lombardia, all’Emilia occidentale e in serata anche su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. I temporali potranno essere intensi, anche con grandine e vento, per effetto dello scontro tra aria fresca e aria calda, soprattutto su Piemonte, alta Lombardia e Prealpi orientali. In serata, i fenomeni si esauriranno al Nord-Ovest. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sull’alta Toscana, con possibili piogge. Le temperature scenderanno al Nord e in Sardegna stabili altrove e in aumento in Sicilia.

Per mercoledì 29 giugno è previsto tempo ancora variabile al Nord Italia, con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, in estensione alle pianure orientali. Qualche rovescio è atteso anche nell’entroterra ligure e sull’Appennino Tosco-Emiliano. Altrove il tempo sarà più stabile e soleggiato. Le temperature diminuiranno al Centro Nord e in Sardegna, resteranno stabili al Sud.