Oltre 300 metri quadri di stanza d’albergo. Un sogno affacciato sullo skyline di Londra a tema Churchill.

Andare in vacanza e soggiornare in una camera d’albergo o in una suite elegante e di lusso è un sogno che non tutti possono permettersi. Se però, una volta ogni tanto, qualcuno di noi riesce a concedersi un paio di notte in un hotel 5 stelle, un po’ più improbabile è trascorrere una notte in una suite da 4000 sterline.

Si tratta di una delle camere d’albergo più grandi del mondo e, come riporta il Daily Mail è tre volte più grande di una casa media nel Regno Unito!

Come è fatta la Residential Suite?

Siamo nella “The Churchill Residential Suite” presso l’ultimo piano dell’Hyatt Regency London – The Churchill hotel. Affacciata su Portman Square, a due minuti a piedi da Selfridges su Oxford Street con Soho, Marylebone e Mayfair a due passi, è qui che troviamo questa suite dei record con una superficie di 325 metri quadri.

All’interno ci sono:

4 camere da letto per gli ospiti (una è pensata ad hoc per i bambini, mentre una è tranquillamente trasformabile in una palestra)

uno studio che ricorda quello di Churchill

una cabina armadio

una cucina con uno chef dedicato a richiesta

una sala da pranzo per 10 persone

un soggiorno con caminetto e pianoforte a coda

4 bagni

due balconi di cui uno sullo skyline di Londra

Questa suite è pensata per una famiglia, ma anche per tutti gli amici di passaggio che decidono di unirsi in questa vacanza. Lo stile è semplice ed elegante, con tonalità grigio tortora ovunque e mobili mogano.

Una curiosità? Pare che l’ultimo ospite di questa elegante e gigantesca suite sia un uomo che ha soggiornato qui per un anno intero completamente da solo.

Ma non finisce qui!

Oltre ai comfort tipici di una suite e di una sistemazione del genere non possiamo dimenticarci il fatto che alloggiare in questo hotel concede la possibilità di vivere molti altri benefit. Accessi esclusivi a giardini privati, gallerie d’arte… soggiornare in questa stanza d’albergo tra le più grandi del mondo è quindi uno spettacolo incredibile!