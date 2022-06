Alessia Marcuzzi è innamorata: “Uno dei miei preferiti al mondo”

Alessia Marcuzzi ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Sicilia e si è letteralmente innamorata. Ecco la dedica speciale sui social.

Alessia Marcuzzi inizia il suo post su Instagram dedicato alla Sicilia spiegando che i suoi amici alle volte le dicono che si emoziona troppo.

Il suo entusiasmo è dilagante a quanto racconta, soprattutto se vede qualcosa di nuovo o che le piace tantissimo: “Vedo una cosa bella o un posto nuovo e continuo a chiamare tutti per dire “mamma mia che bello, incredibile, ma lo vedete?”. Giuro che non è di circostanza, è proprio che se una cosa mi piace tanto, non riesco a non condividerla con le persone che mi sono accanto“. E con questo spirito di condivisione la showgirl ha postato sul suo profilo social delle foto che raccontano un angolo meraviglioso della Sicilia.

Qual è la località della Sicilia preferita da Alessia Marcuzzi?

Qual è questo posto speciale che ha fatto innamorare Alessia Marcuzzi? Semplice si tratta di Baia Porto Ulisse. Un tratto di costa meraviglioso della zona sud-orientale della Sicilia perfetto anche per i bambini con i faraglioni che sembrano tuffarsi nelle acque cristalline della zona. L’area è protetta poi da Punta Castellazzo che garantisce praticamente sempre un mare tranquillo.

“Ma come si fa a non condividere un’emozione?[…] Ma su dai quando vedi una cosa così non puoi tenere quell’esplosione dentro solo per te!“. Continua così Alessia Marcuzzi nel suo post dedicato alla Sicilia spiegando che le foto del posto sono tutte state staccate proprio a Porto Ulisse. Ma non finisce qui, la chiosa finale è la più emozionante per la Sicilia: “E il bacio nella foto finale a te amico mio che mi hai portato qui per la prima volta e che mi hai fatto innamorare di questa terra ancor di più“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Partiamo anche noi?

Del resto come si fa a dare torto ad Alessia Marcuzzi? La Sicilia è meravigliosa in ogni angolo e non finisce mai di stupire, come ha fatto per lei Porto Ulisse.