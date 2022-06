Fate attenzione al noleggio dell’auto in vacanza: potrebbe costarvi tantissimo

Affittare un’auto nei mesi estivi e nelle principali località turistiche d’Italia ha un costo incredibile. Si parla di un rincaro di oltre il 60%.

Quanto costa noleggiare un auto nella vostra destinazione di vacanza? Tanto. E non dipende particolarmente dal luogo, anzi. Si tratta di un rincaro notevole di tutto il comparto.

Diverse riviste di settore hanno infatti analizzato come, i prezzi dell’affitto di un’automobile per visitare e scoprire una destinazione di vacanza, siano aumentati di molto rispetto al 2021.

Come mai affittare un’auto in vacanza è così caro?

Inflazione, crisi del gas, guerra in Ucraina, pandemia da Covid-19… l’elenco di situazioni che hanno portato ad un aumento dei prezzi di molti bene di prima necessità è lungo. Nel settore del noleggio auto, sicuramente hanno rivestito un ruolo determinante i vari lockdown. L’impossibilità di spostarsi ha causato un notevole crollo nell’economia del settore. Secondo quanto riporta Motor1.com, le flotte di auto a noleggio sono state ridotte di molto, ma nonostante ciò sono veicoli che anche da fermi hanno dei costi vivi da mantenere.

Quanto è aumentato il noleggio delle automobili?

Ora, che abbiamo ricominciato a viaggiare e a noleggiare auto, non possiamo aspettarci che, dall’oggi al domani, i prezzi tornino “alle origini”. I mezzi sono ridotti e i prezzi crescono. Secondo Federconsumatori il costo di un noleggio di un’auto nelle mete top per il turismo a fine giugno è aumentato di oltre il 60% rispetto al 2021. Insomma, affittare l’automobile non sembra essere molto conveniente.

E allora?

E allora cosa fare? Dobbiamo non noleggiare un’auto in vacanza e così magari non scoprire tutte le meraviglie che si distribuiscono attorno a noi? Non è certo la scelta giusta. Potete sicuramente optare per noleggiare un mezzo più piccolo o, perché no, una moto. In alternativa potreste pensare di raggiungere la destinazione delle ferie con il traghetto imbarcando invece la propria auto.