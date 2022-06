Vi proponiamo una guida rapida a Cala degli Infreschi: baia meraviglia del Cilento. Tutte le informazioni utili.

È una delle spiagge più belle non solo della Campania ma d’Italia. Una baia bagnata dal mare di colore smeraldo, circondata dalle rocce ricoperte di vegetazione mediterranea.

Cala o Baia degli Infreschi è stata più volte premiata come spiaggia più bella d’Italia da Legambiente e non solo. La straordinaria bellezza del paesaggio naturale, la qualità delle acque del mare e l’integrità dell’ambiente, nonostante il turismo, fanno di questo luogo una meraviglia del nostro mare.

Cala degli Infreschi è un autentico angolo di paradiso della costa del Cilento. Si trova nel Comune di Camerota, in provincia di Salerno. Scopriamo qualcosa in più sulla spiaggia.

Cala degli Infreschi: baia meraviglia del Cilento

La spiaggia di Cala degli Infreschi è formata da un’insenatura tra le rocce, all’interno della più ampia Baia degli Infreschi. Nella cala si trova un piccolissimo tratto di sabbia, che non può essere definita una vera e propria spiaggia, raggiungibile solo via mare oppure via terra attraverso il Sentiero del Mediterraneo, un percorso da trekking che parte dal porticciolo di Marina di Camerota e scende dalle rocce sovrastanti, passando attraverso la rigogliosa macchia mediterranea. Un luogo talmente bello che merita qualche scomodità nel raggiungerlo.

La Baia è chiamata degli Infreschi per via delle correnti fredde di acqua dolce che la percorrono in superficie, mentre in profondità l’acqua è più calda. Quando ci si tuffa in mare e si riemerge si sente molto bene la differenza di temperatura. I colori della baia sono sorprendenti: l’acqua è limpidissima con tonalità che vanno dal trasparente, a riva, fino al verde smeraldo e al blu cobalto del mare più a largo. Tutto intorno si stagliano le rocce e la rigogliosa vegetazione mediterranea. Una meraviglia per gli occhi.

La zona è compresa nel immersa nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, area naturale protetta dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità e riserva della biosfera. Anche Baia degli Infreschi è un’area naturale marina protetta

Per informazioni turistiche sulla baia: www.marinadicamerota.it/baia_infreschi.htm

Di Valeria Bellagamba