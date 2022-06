Da non perdere per i vostri viaggi in treno l’offerta Smart di Trenitalia per Svizzera, Austria e Germania. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Per chi ama spostarsi in treno per le vacanze sono disponibili numerose offerte e pacchetti per proposte di viaggio a prezzi scontati. Per viaggiare in Italia e anche all’estero.

In merito, qui vi segnaliamo l’offerta Smart di Trenitalia per viaggiare a prezzi scontati anche sui treni internazionali per Svizzera, Austria e Germania.

Un’offerta di cui approfittare subito, se state programmando di partire per le vacanze verso uno di questi Paesi ma che, ricordiamo, è valida tutto l’anno. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla promozione.

Prima, vi ricordiamo sempre da Trenitalia la Promo Estate Frecce con sconti fino al 60% sul prezzo del biglietto per i treni Frecciarossa e Frecciargento.

Offerta Smart di Trenitalia per viaggiare in Svizzera, Austria e Germania

Visitare l’Europa in treno non è stato mai così facile ed economico, grazie alla promozione di Trenitalia per viaggiare a bordo dei treni internazionali. Si tratta dell’offerta Smart che consente di acquistare biglietti a prezzi vantaggiosi sui tutti i treni internazionali.

Qui, in particolare, vi segnaliamo le offerte per viaggiare in treno verso Svizzera, Austria e Germania. L’offerta Samrt è a prenotazione anticipata. Si pianifica il viaggio, si acquista il biglietto scontato e si parte.

Viaggiare sui treni Eurocity Italia-Svizzera-Germania

Per i treni Eurocity tra Italia, Svizzera e Germania sono disponibili due offerte scontate SMART e SMART2. Entrambe offrono differenti livelli di prezzo ridotti rispetto al biglietto intero Adult/Standard.

Il numero di posti a disposizione per ogni livello di prezzo è limitato e variabile, a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe.

Al momento dell’acquisto del biglietto sul sito web di Trenitalia è il sistema di vendita a proporre il livello di prezzo disponibile in quel momento.

L’offerta SMART mette a disposizione i prezzi più vantaggiosi e si può acquistare fino a 7 giorni prima della partenza. Dopo l’acquisto dl biglietto in offerta non è possibile modificare la data o l’ora di partenza.

Mentre l’offerta SMART2 prevede uno sconto minore ed è acquistabile fino a 3 giorni prima della partenza. Questa offerta prevede una maggiore flessibilità, con la possibilità di cambiare la data e l’ora di partenza prima della partenza del treno prenotato, pagando la differenza di prezzo rispetto all’offerta intera Adult/Standard.

I biglietti acquistati con le offerte SMART e SMART2 non sono rimborsabili.

Viaggiare sui treni Euronight per Monaco, Vienna e Salisburgo

Sui treni Euronight diretti a Monaco, Vienna e Salisburgo sono disponibili differenti livelli di prezzo scontati rispetto al biglietto intero Adult/Standard.

Si possono acquistare biglietti SMART per i treni Euronight fino a 3 giorni prima della partenza, in tutte le sistemazioni: posti a sedere, cuccette e letti. Il numero di posti a disposizione per ogni livello di prezzo è limitato e variabile, a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe.

Al momento dell’acquisto del biglietto sul sito web di Trenitalia, nella visualizzazione della soluzione di viaggio, il sistema mostrerà inizialmente il livello di prezzo più basso e, soltanto in fase di conferma del viaggio, prima del pagamento, assegnerà il livello di prezzo effettivamente disponibile in quel momento, che si potrà visualizzare nel tuo carrello di riepilogo.

I biglietti SMART per i treni Euronight non sono modificabili né rimborsabili.

Per ulteriori informazioni sulla promozione: https://www.trenitalia.com/it/intercity-e-internazionali/offerte-internazionali/smart-price-.html