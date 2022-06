Previsioni meteo weekend: non solo caldo anche qualche temporale, dove pioverà. Gli ultimi aggiornamenti.

Mentre sull’Italia e sul Mediterraneo infuoca l’anticiclone africano, su alcune zone della nostra penisola è previsto qualche temporale. Per i più fortunati.

Il caldo torrido, annunciato nei giorni scorsi, per questo weekend del 18 e 19 giugno sta travolgendo l’Italia. Le temperature sono molto elevate, in particolare sulle regioni di Nord Ovest e tirreniche, dove le massime toccano punte di 37° C.

L’ondata di caldo intenso portata dall’anticiclone africano Scipione, infatti, sta risalendo dal Mediterraneo sudoccidentale, interessando le regioni italiane più occidentali. In Spagna si sono registrate temperature fuori dal comune per il mese di giugno, con massime sopra i 40° in molte città, mentre in alcuni punti al suolo sono stati raggiunti i 53° C. Un valore da record.

In Italia, qualche fortunato potrà trovate sollievo dal caldo asfissiante grazie ad alcuni temporali annunciati dalle previsioni meteo. Ecco dove rinfrescherà, anche se per poco.

Meteo weekend: non solo caldo anche qualche temporale, dove pioverà

Saranno per lo più temporali di calore, brevi e concentrati nel pomeriggio, ma che sicuramente porteranno un po’ di sollievo dal gran caldo di questo weekend.

Mentre le temperature torride dominano gran parte d’Italia, colpendo soprattutto le regioni al Nord Ovest, quelle affacciate sul medio-alto Tirreno e la Sardegna, sono attesi anche alcuni rovesci e focolai temporaleschi. Purtroppo, però, non saranno le regioni più martoriate dal caldo ad essere rinfrescate all’acqua. Le piogge, infatti, sono attese nelle zone interne meridionali, con l’eccezione delle Alpi occidentali al confine con la Francia. Come prevede 3bmeteo.

Previsioni in dettaglio

Già nella giornata di sabato 18 giugno è prevista una qualche variabilità sulle Alpi occidentali. Sono attese piogge e qualche rovescio nelle zone di confine con la Francia. I fenomeni, tuttavia, si esauriranno in serata. Mentre al Sud saranno le zone tra bassa Calabria e Sicilia orientale ad essere interessate da piogge e piovaschi a carattere locale. Invece, il tempo sarà più instabile, con rovesci e temporali, anche forti, sull’Appennino calabrese e sulle zone interne della Sicilia. I temporali potrebbero essere accompagnati da grandine.

Il tempo di domenica 19 giugno sarà prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte d’Italia. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previsti rovesci di calore sulle Alpi nordoccidentali, in aumento in serata. Mentre altri focolai di temporali sono attesi sempre tra Calabria e Sicilia. In particolare, pioverà sui rilievi calabresi, con fenomeni anche in Salento, e sulla Sicilia centro-orientale. Le precipitazioni si esauriranno in serata.

Comunque, sulle regioni di Nord Ovest, su quelle tirreniche settentrionali e sulla Sardegna il caldo sarà ancora molto intenso. Con le temperature massime che raggiungeranno fino a 35/37 gradi.