Vacanze al mare: le spiagge italiane sono tra le più amate dagli europei, ecco quali sono le preferite. Tutto quello che bisogna sapere.



L’Italia, si sa, è molto amata dai turisti di tutto il mondo. Le sue città d’arte ma anche le sue coste e le sue isole sono nel cuore di moltissimi viaggiatori.

Tra le destinazioni italiane preferite dai viaggiatori stranieri, le spiagge fanno la parte del leone. Dalla Costiera Amalfitana alla Costa Smeralda, passando per le Isole Eolie, le Tremiti e l’Isola d’Elba, tutti vogliono visitare almeno una volta nella vita le nostre spiagge.

Non è un mistero, dunque, che le spiagge italiane siano tra le più amate dai turisti europei nella classifica delle migliori spiagge di European Best Destinations 2022. Ecco come si posizionano le nostre spiagge nella classifica.

Le spiagge italiane tra le più amate dagli europei

Ogni anno, le classifiche di European Best Destinations, ente con base a Bruxelles che promuove i viaggi in Europa, segnalano le migliori mete di vacanza europee. La selezione si basa sulle preferenze dei viaggiatori europei espresse attraverso sondaggi, sulle tendenze e sui flussi di viaggio.

La classifica dedicata alle spiagge propone le 22 più belle d’Europa. Tra queste 7 sono italiane. Scopriamo quali.

La meravigliosa Cala Goloritzé è tra le spiagge più amate dai turisti europei. Si piazza al quarto posto della classifica, dietro Porto Santo Golden Beach, nellìarcipelago portoghese di Madeira, al primo posto, la spiaggia di Bolonia a Tariz, in Spagna, e la spiaggia di Seixal, sempre a Madeira. La spiaggia di Cala Goloritzé si affaccia sul Golfo di Orosei, nel comune di Baunei, ed è una delle più spettacolari della Sardegna, con i suoi alti pinnacoli di roccia. È “Monumento Nazionale Italiano” dal 1995 e si raggiunge in barca oppure a piedi, ma con un impegnativo percorso di trekking di circa un’ora. Da qualche anno l’ingresso alla spiaggia è regolamentato e a pagamento. Si paga un ticket di ingresso di 6 euro che comprende anche il parcheggio.

Segue al settimo posto della classifica europea la spettacolare Baia delle Zagare o Baia dei Mergoli, tra le spiagge più belle del Gargano. Si trova vicino a Mattinata ed è famosa per i due faraglioni bianchi che svettano sul mare e per le acque azzurro intenso del mare.

Più giù in classifica, dopo spiagge del calibro di Elafonssi, a Creta, e Santa Giulia, in Corsica, troviamo al 14° posto la spiaggia di Cavoli dell’Isola d’Elba, affacciata su una baia protetta della sulla costa sud-occidentale dell’isola e con arenile sabbioso. Seguita al 16° posto dalla spiaggia La Sorgente, sempre all’Elba, conosciuta anche con il nome di Acquavivetta. La Sorgente ha un piccolo arenile di sassi e ghiaia e sorge in una piccola baia accanto alla famosa spiaggia di Sansone, sul versante settentrionale dell’isola, vicino Portoferraio.

Subito al 17° posto troviamo un’altra splendida spiaggia sarda, Cala dei Gabbiani. Siamo ancora una volta nello splendido Golfo di Orosei. Questa spiaggia si trova poco più a nord di Cala Goloritzé e appena sotto Cala Mariolu, offre acque cristalline e un arenile di sabbia e piccola ghiaia. Cala dei Gabbiani è raggiungibile solo via mare.

Al 19° posto si piazza Cala Cipolla, spiaggia della costa meridionale della Sardegna, vicino a Chia. Questa spiaggia a mezza luna si affaccia su una baia protetta, vicino al Faro di Capo Spartivento, che ospita un hotel. L’arenile è formato da una sabbia bianca e impalpabile e il fondale è molto basso per decine di metri.

Al 22° posto, chiude la classifica delle spiagge di European Best Destinations 2022 la spettacolare spiaggia del Cauco, sulla Costiera Amalfitana. Chiusa da un alto costone roccioso dove svetta la Torre della Cerniola, questa spiaggia di sabbia e sassi è bagnata da un mare color turchese e smeraldo ed è raggiungibile solo con piccole imbarcazioni. Si trpva nel comune di Maiori, vicino al centro abitato di Erchie.

La classifica completa: www.europeanbestdestinations.com/best-beaches-in-europe-2022/