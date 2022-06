La notizia da non perdere: a Parigi, sulla Tour Eiffel, riapre il ristorante panoramico, completamente rinnovato. Tutte le informazioni.

La grande novità dell’estate parigina è la riapertura dello spettacolare ristorante panoramico al primo piano della Tour Eiffel. Completamente rinnovato e diretto da uno chef di grido, il ristorante non deluderà i visitatori più esigenti.

I grandi ritorni meritano le dovute attese, e che ritorni! A Parigi, sulla Tour Eiffel ha da poco riaperto il ristorante panoramico del primo piano. Un punto di osservazione privilegiato sulla Ville Lumière, da uno dei luoghi simbolo e più amati della città-

Il ristorante è interamente rinnovato: nuovo nome, nuovi interni e soprattutto un nuovo chef. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul ristorante della Tour Eiffel.

Parigi, Tour Eiffel: riapre il ristorante panoramico, completamente rinnovato

Il rinnovato ristorante della Tour Eiffel si chiama “Madame Brasserie“, nome decisamente più chic e parigino del precedente e anonimo “58 Tour Eiffel”. Il locale ha riaperto lo scorso 6 giugno e promette scintille.

Dagli interni alla cucina tutto è cambiato. La luminosa sala con le grandi finestre a tutta altezza che regalano una vista eccezionale su Parigi, gli interni con un design nuovo di zecca, eleganti e funzionali, ma soprattutto la cucina di un grande chef stellato come Therry Marx promettono un grande successo.

Gli interni sono stati ricreati dal designer Ramy Fischler e dall’architetto Nicola Delon. Mentre la cucina dello chef Marx sarà quella tradizionale francese, con un’attenzione alla sostenibilità. Saranno proposti piatti a base di prodotti di stagione e provenienti per la maggior parte dal territorio intorno a Parigi, non più distanti di 200 chilometri. Del resto lo chef Therry Marx vanta già due stelle con il ristorante “Sur Mesure” dell’albergo Mandarin Oriental di Parigi.

Il ristorante “Madame Brasserie” si trova al primo piano della Tour Eiffel a 57 metri di altezza. Il precedente locale era chiuso dal 2019 per lavori di ristrutturazione della torre. Una chiusura che è stata prolungata dalla pandemia. Ora la riapertura coincide con la grande ripresa del turismo internazionale nelle capitali come Parigi ed è atteso un incremento importante, soprattutto di turisti americani che faranno follie per il nuovo ristorante.

Consumare un pasto al tavolo di un ristorante gestito da uno chef stellato in uno dei luoghi simbolo di Parigi non è economico, ma nemmeno così proibitivo. Per il pranzo si parte da un minimo di 48 euro a persona, mentre per la cena si sale a 90 euro.

Ricordatevi che prima dovete acquistare il biglietto per salire sulla Tour Eiffel, con un costo che va da 10,70 euro a persona. Biglietto da prenotare in anticipo, soprattutto in estate, a causa delle elevate richieste.

Per ulteriori informazioni sul ristorante Madame Brasserie: www.restaurants-toureiffel.com/en/madame-brasserie.html