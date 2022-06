I trucchi e i suggerimenti per incentivare i bambini a fare i compiti delle vacanze estive 2022.

Quando si parla di vacanze, per molte famiglie significa anche affrontare l’annoso problema della gestione dei figli durante i mesi di chiusura della scuola.

Più che altro, c’è da trovare una soluzione al fatto che i bambini non hanno voglia di fare i compiti a casa per le vacanze estive 2022. Come riuscire a convincerli che è bene farli un po’ per volta, anche quando si è in viaggio o in villeggiatura?

3+1 trucchi per far fare i compiti per le vacanze estive

Fare i famigerati compiti per le vacanze è quasi sempre un’impresa titanica. I ragazzi non ne hanno mai voglia. Un continuo procrastinare del momento giusto per iniziare che, ovviamente, non esiste. Tuttavia le famiglie hanno bisogno di far capire ai giovani studenti che i compiti per l’estate devono essere fatti. Abbiamo pensato quindi a 4 piccoli trucchetti o “scambi” da fare con il proprio figlio/a.

Vediamoli insieme:

Un’ora al giorno: possono sbuffare e considerare il tutto ingiusto, ma se riuscite a far ragionare i vostri figli, capiranno che un’ora di compiti al giorno non è poi così grave. Soprattutto, se così facendo, riescono a finire anche prima dei viaggi e delle ferie ancora meglio. Far scegliere a loro la meta delle vacanze: perché non proporre ai bimbi di scegliere insieme a voi la destinazione del viaggio estivo in cambio della promessa di eseguire tutti i compiti delle vacanze estive 2022 entro una certa data? Questo li responsabilizzerà. Creare l’area compiti: una ventata di novità che si differenzia dalla classica stanzetta o camera da letto potrebbe essere il giusto incentivo per stimolare i bambini a fare i compiti delle vacanze. Create insieme uno spazio da dedicare allo studio. Un giorno libero: se avete optato per far fare pochi compiti ma tutti i giorni ai ragazzi ecco che regalargli un giorno libero extra, oltre al weekend, potrebbe fargli “assorbire” meglio l’idea di dedicarsi costantemente ai compiti.

Trovate la soluzione adatta a voi

Questi piccoli trucchetti per aiutare i bambini a fare i compiti delle vacanze possono non funzionare per tutti, ma sicuramente possono essere uno spunto per trovare il giusto escamotage adatto ad ognuno.