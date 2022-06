Come fare per risparmiare nella prenotazione di una camera d’hotel. I trucchi da utilizzare per riuscire a spendere meno

Avete deciso la vostra meta di vacanza e vi affannate a cercare una sistemazione. Sul web si trovano tantissimi siti di prenotazioni alberghiere e case vacanze, li consultate tutti ma il risultato non cambia: il prezzo è sempre altissimo. Eppure con dei trucchi facili facili potete risparmiare anche sul conto della vostra camera d’hotel.

Prenotare un hotel e riuscire a spendere pochissimo – o almeno meno di quanto previsto – è un’impresa non impossibile. Certo dovrete avere un po’ di pazienza, flessibilità e seguire i nostri consigli e questi trucchi facilissimi.

Risparmiare sull’hotel: come fare per prenotare al prezzo più basso

Spendere poco quando si tratta di viaggiare richiede una buona dose di adattamento. Si sa ad esempio che per risparmiare sui voli aerei bisogna scegliere quelli che partono agli orari più scomodi: la mattina prestissimo o la sera tardi.

Per quel che riguarda gli hotel potrete avere ottime sorprese sul prezzo sia che siate dei ritardatari impenitenti sia dei previdenti. Ecco dunque come fare per prenotare un hotel e spendere poco:

le tariffe migliori sono spesso last minute

prenotate di domenica

scegliete soggiorni che vadano dalla domenica, anziché dal venerdì

contattate direttamente l’hotel

valutate la zona dell’hotel

La fedeltà per risparmiare

Last minute, conviene davvero

Se cercate un soggiorno all inclusive le soprese migliori ce le avranno i ritardatari. Infatti tantissimi hotel e resort pur di occupare tutte le stanze abbassano tantissimo il prezzo della vacanza a ridosso della partenza. Se non avete problemi a fare la valigia in poche ore questo è un valido sistema per risparmiare

Il giorno migliore per pagare meno: la domenica

Alla fine della settimana vengono generalmente rivisti i prezzi dei soggiorni e delle camere. Dunque mettetevi al computer a confrontare i vari siti internet di domenica. E’ solitamente questo il giorno in cui vengono proposte le tariffe più basse.

Niente weekend per risparmiare

Per spendere meno dovete sacrificare il weekend. Le notti del venerdì e del sabato sono infatti solitamente le più care. Se invece fate iniziare la vostra vacanza di domenica vedrete il costo finale scendere sensibilmente. Anzi la domenica è solitamente il giorno più economico.

Chiamate l’hotel per avere la tariffa ridotta

Dopo aver consultato i vari portali di prenotazione, date sempre un’occhiata al sito internet dell’hotel e poi chiamatelo direttamente. Potreste infatti avere ottime notizie: la volontà di accontentare le esigenze del cliente spinge l’albergatore a trovare una soluzione economicamente più vantaggiosa.

Valutate bene l’hotel: la zona e cosa è incluso

Un hotel a qualche chilometro di distanza dal centro costa generalmente meno di quello in zona centralissima. E stare fuori potrebbe non essere un male. Valuta quindi con attenzione i trasporti e come ti muoverai. Considera pure cosa è incluso: una colazione abbondante inclusa nel prezzo può essere un modo per risparmiare sul pranzo.

Newsletter e affini: la fedeltà conviene

Quasi tutti i siti di prenotazione riservano delle offerte ai propri iscritti. Booking ad esempio con Genius riserva promozioni per i propri iscritti, così anche con le opzioni Superaffare. Create quindi il vostro account e iscrivetevi alle varie newsletter avrete facilmente accesso alle offerte e promozioni.

Ora potete prenotare l’hotel

Seguendo questi consigli riuscirete a trovare delle soluzioni e delle tariffe più vantaggiose per la vostra vacanza in hote.