Le ultime notizie sui viaggi in Oman: cancellate tutte le restrizioni anti-Covid. Tutte le informazioni utili.

Crescono i Paesi del mondo che cancellano tutte le misure di viaggio anti-Covid. Le ultime novità vengono dall’Oman.

Più facile viaggiare in Oman grazie alla eliminazione di tutte le restrizioni di prevenzione dei contagi da Coronavirus. Il calo costante dei contagi e l’ampia vaccinazione della popolazione consentono di tirare un sospiro di sollievo e ridurre o cancellare le limitazioni a cui ci siamo abituate finora.

Di seguito, vi segnaliamo tutte le novità sulle regole di viaggio in Oman. Ecco cosa bisogna sapere.

Ricordiamo che di recente anche le Filippine hanno semplificato le regole di ingresso dei turisti stranieri nel Paese.

Viaggi in Oman: cancellate tutte le restrizioni anti-Covid

Niente più certificati simili al Green pass per entrare in Oman. Il Paese della Penisola arabica ha deciso di cancellare tutte le restrizioni di viaggio anti-Covid.

I viaggiatori dall’estero non saranno più obbligati a presentare un certificato che attesti la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 oppure un test negativo al virus. Via libera dunque a tutti i turisti, vaccinati e non, senza obblighi di certificazione.

Inoltre, in Oman è stato cancellato l’obbligo di mascherina, mentre l‘accesso a tutti i luoghi pubblici è libero e senza limitazioni. Come riporta Travel Quotidiano.

Anche il Sultanato dell’Oman, dunque, semplifica le regole di viaggio e di visita per agevolare la ripresa del turismo internazionale. Inoltre, per i soggiorni brevi fino a 14 giorni i turisti italiani non hanno l’obbligo del visto. Mentre per i soggiorni più lunghi, fino a 30 giorni, è possibile richiedere il visto portale della Royal Oman Police, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Grazie agli ultimi provvedimenti, dunque, viaggiare in Oman è completamente libero. Il consiglio di osservare le comuni regole di prudenza, comunque, rimane valido. Inoltre, sebbene l’assicurazione sanitaria non sia più obbligatoria per entrare nel Paese, resta la raccomandazione di stipularne una prima della partenza. Preferibilmente con una durata superiore a quella del viaggio, per coprire eventuali spese di ricoveri e quarantena da Covid-19.

Per informazioni di viaggio aggiornate sull’Oman, rimandiamo al portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/OMN