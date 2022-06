Un angolo di Giamaica in Italia: ecco la spiaggia più cool dell’estate 2022

By

Un angolo di Caraibi in Italia con Jamaica Beach: siete pronti a scoprire la perla di Sirmione?

Si chiama Jamaica Beach e si trova sul Lago di Garda, precisamente a Sirmione. Se state cercando una località di mare che vi faccia sentire come dall’altra parte dell’Oceano siete nel posto giusto. Ma cosa rende questa spiaggia di Sirmione, dal sapore giamaicano, così speciale? Tutto! E ora vi spiegheremo il perché.

Chi è alla ricerca di un angolo di spiaggia tropicale in Italia sa che Jamaica Beach è sicuramente una delle destinazioni al top per l’estate 2022. Siete pronti a scoprirla?

Jamaica Beach: cosa la rende speciale?

La prima cosa che balza agli occhi è il fatto che Jamaica Beach ha un litorale caratterizzato non da sabbia, ma da grandi lastroni di pietra levigata lambiti dall’acqua. Sdraiarsi qui per prendere il sole significa tintarella assicurata visto che il fresco dell’acqua non vi farà nemmeno accorgere del caldo.

L’aria quasi caraibica che si respira da questo particolare angolo del Lago di Garda ha trasformato Jamaica Beach in un vero e proprio luogo culto da scoprire in estate. Del resto qui le spiagge sono meravigliose e l’acqua del lago è talmente trasparente da far pensare veramente di essere nella patria di Bob Marley.

Jamaica Beach è una destinazione di punta tra gli abitanti di Sirmione, ma anche da tutti coloro che vivono a due passi dal Lago di Garda. Perfetta anche per i più piccoli questa spiaggia di lago, se così vogliamo chiamarla, ha un fondale che digrada lentamente.

Attenzione però. Le possibilità di scivolare sugli scogli bagnati sono piuttosto elevate. Meglio indossare apposite scarpette e monitorare sempre dove giocano i bambini.

Inoltre si trovano sulla costa degli stabilimenti attrezzati e bar dove trovare ristoro dalla calura estrema.

Siete pronti a scoprire la vostra spiaggia giamaicana in Italia?

Jamaica Beach di Sirmione è quindi una destinazione pazzesca perfetta per respirare l’aria caraibica anche a due passi da casa e, in questo caso, al nord Italia.