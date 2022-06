Previsioni meteo del Meteo 4-5 giugno: weekend di fuoco ma con temporali e grandine. Gli ultimi aggiornamenti.

Ci aspetta un weekend di conclusione del ponte del 2 giugno con fenomeni estremi: caldo torrido e temporali violenti con grandine.

Il gran caldo è già tornato sull’Italia e per la Festa della Repubblica del 2 giugno tanti italiani si sono riversati sulle spiagge. Le condizioni meteo, tuttavia, non sono uniformi i tutto il Paese.

Le prime precipitazioni sono già arrivate sulle Alpi e sono destinate a intensificarsi e a estendersi al resto del Nord nei giorni del weekend di sabato 4 e domenica 5 giugno, mentre al Centro Sud le temperature saliranno ancora, fino a raggiungere i 40 gradi. Ecco le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo 4-5 giugno: weekend di fuoco ma con temporali e grandine

Siamo al primo weekend di giugno e le previsioni meteo annunciano giorni di tempo estremo, tra caldo torrido al Centro Sud e violenti temporali con grandine al Nord.

Come annuncia 3bmeteo, le regioni meridionali e insulari d’Italia saranno investite dalla grande ondata di caldo di provenienza sahariana, che lambirà anche le regioni centrali. Mentre al Nord arriverà una perturbazione atlantica che attenuerà il caldo, portando piogge e temporali, anche molto intensi a causa dello scontro con l’aria calda, e accompagnati da grandinate.

Dunque avremo temperature bollenti al Sud Italia, con punte anche fino a 40 gradi, specialmente su Puglia e Sicilia. Mentre al Nord, le temperature scenderanno con piogge e temporali violenti, soprattutto su Alpi, Prealpi e pianure più settentrionali.

Nella giornata di venerdì 3 giugno, i cieli saranno per lo più coperti o velati al Nord, alternati a schiarite, con piogge al mattino sul Piemonte, in estensione alle altre regioni dal pomeriggio. La nuvolosità aumenterà e dalle Alpi le piogge e i temporali scenderanno alle pianure. I fenomeni si esauriranno in serata. Al Centro il tempo sarà stabile con cieli velati da nubi alte. Mentre sarà più nuvoloso sull’Appennino ma senza piogge. Più soleggiati i cieli al Sud, salvo qualche velatura sparsa e qualche nube in più sull’Appennino. Le temperature saranno stabili al Nord, in aumento al Centro e soprattutto al Sud.

Previsioni in dettaglio per il weekend 4-5 giugno

La giornata di sabato 4 giugno si aprirà con tempo stabile sull’Italia, con qualche nuvolosità o stratificazione alta al Centro Sud e sulla Sardegna. A metà giornata è previsto un annuvolamento sulle Alpi ma senza fenomeni o scarsi e isolati. Sarà dunque un giorno di pausa dalle precipitazioni. Le temperature aumenteranno su tutta la Penisola e soprattutto al Sud. I venti soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi.

I grandi cambiamenti sono attesi per domenica 5 giugno, con caldo bollente al Sud e fenomeni violenti al Nord.

Alla mattina i cieli saranno nuvolosi o parzialmente nuvolosi al Nord, in particolare sulle Alpi occidentali con piogge isolate. Poi dal pomeriggio i fenomeni si intensificheranno e si estenderanno a tutto il Nord, in particolare su Alpi e Prealpi, fino alle pianure a nord del fiume Po. Sono previsti forti temporali con raffiche di vento e grandine. Su Emilia Romagna e Liguria il tempo sarà più stabile ma le piogge potrebbero arrivare anche qui.

Più stabile il tempo al Centro, con qualche stratificazione o nuvolosità irregolare. Mentre al Sud i cieli saranno soleggiati, salvo qualche velatura. Le temperature scenderanno al Nord, saranno stabili al Centro e avranno un’impennata al Sud, con massime fino a 40° C su Puglia, Basilicata e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati. I mari saranno poco mossi o calmi, mossi quelli occidentali.