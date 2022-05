Fra le tante cose da vedere a Roma c’è una strada che ricorda il quartiere di Notting Hill di Londra. Dove si trova e perché andarci

Il Colosseo, San Pietro, i Fori Imperiali, Fontana di Trevi, il Pantheon e poi piazza Navona, i musei, l’isola Tiberina, Trastevere…l’elenco di cose da vedere a Roma è davvero lunghissimo e non basta una vita per conoscerla tutta. Tanto che in pochissimi romani conoscono una strada di Roma che sembra una via di Notting Hill a Londra.

Il quartiere di Notting Hill è uno dei più caratteristici e suggestivi della capitale inglese. E’ quello con le casette colorate una accanto all’altra. Ognuna con la propria entrata indipendente e le scalette. Ecco, questo è esattamente quello che troverete in questa via di Roma.

La via di Roma che è come Notting Hill a Londra

Se amate Londra potrete ritrovarla lì dove meno ve lo aspettate, ovvero a Roma. La Città Eterna d’altronde non smette di stupire. Nel corso della sua lunghissima vita ha accolto stili architettonici di ogni tipo e non dovrebbe sorprendere più di tanto di ritrovare dunque quello stile neoclassico vittoriano tipico di Londra.

Certo è che vedere una strada fatta di villette colorate nel cuore della caotica Capitale, un po’ effetto lo fa. Per avere questo colpo d’occhio inedito dovete andare nel quartiere Flaminio, non lontano dalla centralissima Piazza del Popolo, dall’altro lato del Tevere dello Stadio Olimpico.

Si tratta di un quartiere benestante racchiuso fra il Museo MAXXI e l’Auditorium. Qui fra palazzoni del primo del Novecento si trova una stradina dove affacciano una serie di casette colorate. La via si chiama via Bernardo da Celentano, e si trova fra via Flaminia e via del Vignola.

Ogni casetta indipendente è realizzata in colore diverso, ha le sue scalette, il suo giardino – il backyard – le porte in legno e la casetta della posta. E come se non bastasse a dare il definitivo tocco british ci sono i lampioni in stile vittoriano.

La strada di Roma come Londra: la storia e i prezzi

Le palazzine vennero realizzate a cavallo fra la fine del 1800 e il 1900 dall’allora sindaco Nathan che prese ispirazione proprio da Londra. A realizzarle l’architetto Quadrio Pirani che mise così la sua firma su una Roma dallo stampo inglese: 26 villette di non più di due piani.

Le case erano destinate ad alti funzionari del governo. Ed oggi come allora questo è ancora un luogo per pochi. I prezzi infatti delle case sono stratosferici e si aggirano sul milione di euro per 100 metri quadri.

Una strada pedonale con i sanpietrini e i villini british. Un’unicità a Roma. Così tanti curiosi si affacciano su questa via. Sebbene si tratti di una strada di proprietà privata. Dunque se volete dare un’occhiata a questo angolo di Londra a Roma, fatelo con discrezione!