By

Vengono chiamate anche come Grutas de Tolantongo e, oltre alle formazioni rocciose naturali ci sono delle piscine spettacolari che non hanno niente da invidiare a quelle degli hotel 5 stelle lusso!

Decidere di volare in Messico per le vacanze significa concedersi un viaggio con la “V” maiuscola! Un vero e proprio sogno ad occhi aperti dove cultura, storia e natura si fondono perfettamente.

Tra le tante bellezze che qui potrete trovare oggi vi vogliamo raccontare di Tolantongo, un piccolo canyon nello stato di Hidalgo che racchiude grotte e piscine naturali uniche nel loro genere. Molto probabilmente si tratta di uno dei luoghi più belli del mondo! Siete pronti a scoprirne ogni angolo affascinante?

Le grotte e le piscine di Tolantongo

Come vi abbiamo anticipato questo luogo, uno dei più belli del mondo, si trova nello stato di Hidalgo, zona naturalmente ricca di paesaggi diversi e scenari naturali pazzeschi che si alternano in una successione conturbante. Un po’ come succede con le grotte e le piscine naturali di Tolantongo.

Le cascate che punteggiano la valle sono la porta per alcune grotte nascoste al cui interno si possono ammirare stallatiti e stalagmiti millenarie che rendono tutto ancora più magico. Il tutto però non nasce da acqua “normale”! Si tratta di sorgenti termali benefiche che, a loro volta, creano delle piscine naturali che possono ricordare un po’ quelle di Pamukkale, ma contestualizzate in una natura selvaggia verdeggiante e mozzafiato.

Tra le rocce poi potrete scorgere un vero e proprio fiume termale che, dall’interno, sfocia all’esterno e ha un colore azzurro sorprendente. Lungo le sue sponde inoltre c’è un fango molto particolare. Questo viene usato per massaggi benefici e per creare maschere esfolianti per il viso.

Come raggiungere le grotte di Tolantongo

“Se belli si vuole apparire un poco si deve soffrire“. Dice così un antico proverbio e, in questo caso, lo possiamo modellare sulle grotte e le piscine di Tolantongo. L’aeroporto più vicino è quello di Città del Messico, ovviamente, ma non pensate che dopo essere atterrati la situazione sia a posto, anzi. Da qui dovrete percorrere ancora 4 ore circa e, il consiglio che vi diamo è quello di strutturare gli spostamenti con un gruppo organizzato magari già dall’Italia.

Siete rimasti stupefatti?

Avete visto che Tolantongo con le sue piscine e grotte è un luogo pazzesco? Molto probabilmente la vostra voglia di partire è letteralmente esplosa! Meglio prenotare subito non vi pare?