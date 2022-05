Tra le bellezze d’Europa ecco il lago gioiello da visitare in Macedonia del Nord. Tutte le informazioni di viaggio.

Vi portiamo alla scoperta di un lago che forse non tutti conoscono ma che è una assoluta bellezza della nostra Europa. Un posto dallo straordinario paesaggio naturale ma che conserva ancora le testimonianze di una civiltà antica. Si trova in Macedonia del Nord.

Il continente europeo è ricco di autentiche meraviglie naturali e architettoniche. Montagne spettacolari, coste infinite di una varietà unica al mondo, colline, pianure, isole e isolotti, grandi fiumi e laghi.

Ed è proprio in un lago speciale che vogliamo portarvi. Un lago dalla eccezionale bellezza paesaggistica. Una di quelle piccole e grandi bellezze d’Europa da visitare almeno una volta nella vita. Anche per conoscere la nostra storia più antica.

Questo autentico gioiello da inserire nell’elenco dei viaggi da fare è il Lago di Ocrida o Ohird e si trova in Macedonia del Nord, con una parte in Albania, dove è chiamato anche Lago di Pogradec. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il lago gioiello da visitare in Macedonia del Nord

In un viaggio alla scoperta delle bellezze della penisola balcanica non può mancare la tappa al meraviglioso Lago di Ocrida o Ohird. Il lago si trova per circa due terzi in Macedonia del Nord e per il resto in Albania.

Ha una superficie complessiva di 358 km², di poco inferiore a quella del nostro Lago di Garda, che è di 370 km². Ha una profondità che raggiunge nel punto massimo i 420 metri.

Le città principali che si affacciano sul lago sono Ocrida (Ohrid), da cui prende il nome, e Struga, in Macedonia del Nord, e Pogradec, in Albania.

Il Lago di Ocrida è ritenuto uno dei più antichi se non il più antico della Terra. Le sue origini, infatti, risalirebbero a oltre un milione di anni fa. È anche uno dei maggiori laghi dei Balcani.

La regione di Ocrida è Patrimonio Unesco sia naturale che culturale, dal 1979. Per la bellezza e unicità del suo ambiente naturale e per le testimonianze del passato, tra chiese e antichi monasteri, fortificazioni e mura storiche.

Il lago ospita il maggior numero di specie endemiche del mondo, circa 212 fra specie animali e vegetali. Su tutte occupa un posto di rilievo la fauna ittica. Tra le specie di pesci endemiche del lago si segnalano la trota del lago di Ocrida ed il carpione del lago di Ocrida.

La acque di color blu intenso del lago vi sorprenderanno.

Bellezze storiche e artistiche di Ocrida

Di rilievo anche il patrimonio storico e architettonico della zona, concentrato in particolare nella città di Ocrida, con i suoi numerosi monumenti ed edifici religiosi, tra chiese e monasteri ortodossi. Sui quali spiccano la suggestiva chiesa di San Giovanni Caneo, che svetta dal promontorio della città sul lago, e subito dietro, in un punto più alto, lo spettacolare Monastero di San Pantaleone. Entrambi i monumenti realizzati nell’inconfodibile stile bizantino.

A Ocrida sono da vedere anche l’antico Teatro Ellenistico, le mura fortificate, sopra il Monastero di San Pantaleone, la chiesa di Santa Sofia, la piccola chiesa di San Clemente, la città vecchia e la Moschea di Ali Pasha.

Infine, è da vistare sulla sponda meridionale del lago, al confine con l’Albania, il monastero di San Naum.