Al via i festeggiamenti ufficiali per il compleanno della Regina Elisabetta, la grande festa di compleanno nell’anno del Giubileo di Platino. Tutte le informazioni utili.

Tutto pronto a Londra per Trooping The Colour, la grande parata per i festeggiamenti ufficiali del compleanno della Regina Elisabetta. Un evento che quest’anno sarà ancora più speciale.

Quest’anno, infatti, ricorre l’anniversario dei 70 anni di regno di Elisabetta, celebrati con il Giubileo di Platino. Sarà dunque una festa doppia, una grande festa, con una vasta partecipazione di cittadini britannici ma anche di turisti.

Con la parata Trooping The Colour si celebra il compleanno del sovrano del Regno Unito dal 1748. La manifestazione fu spostata a giugno, a causa del clima britannico, da Re Edoardo VII, primogenito della Regina Vittoria e bisnonno di Elisabetta. La data è mobile, tradizionalmente si svolge nel secondo sabato di giugno.

Quest’anno le celebrazioni ufficiali per il compleanno della Regina (che è il 21 aprile) insieme ai festeggiamenti per il Giubileo si svolgeranno il 2 giugno, un giovedì. Nello stesso giorno in cui in Italia si celebra la Festa della Repubblica. La data della parata Trooping the Colour darà inizio a quattro giorni di festa nazionale in Regno Unito indetti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, con un lungo weekend da giovedì 2 a domenica 5 giugno.

C’è grande attesa nel Regno Unito per i festeggiamenti ufficiali per il compleanno della Regina Elisabetta nell’anno del Giubileo di Platino. Le celebrazioni, con la spettacolare parata Trooping the Colour, avranno inizio il 2 giugno e dureranno per il tutto il lungo weekend di “bank holiday”, con quattro giorni straordinari di festa nazionale per il Giubileo, fino al 5 giugno.

La grande parata Trooping the Colour vedrà sfilare 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti. Come da tradizione, il corteo avrà inizio da Buckingham Palace, con la scorta della Regina, percorrerà il Mall per raggiungere Horse Guards Parade, il grande campo di parata nei pressi di Whitehall. Qui, dopo il saluto reale, la Regina ispezionerà le truppe della Household Division, poi il corteo con le guardie a piedi e a cavallo tornerà a Buckingham Palace. La Regina e i membri della Famiglia Reale parteciperanno a dorso di cavallo o in carrozza.

La manifestazione si chiuderà con il tradizionale volo della RAF – Royal Air Force, a cui assisteranno la Regina Elisabetta e i membri della Famiglia Reale dal balcone Buckingham Palace.

Come vedere la parata

Se avete in mente di prenotare un volo last minute per Londra per assistere alla grande parata del 2 giugno (invece di andare a Roma per quella della nostra Festa della Repubblica), ve lo sconsigliamo. Quel giorno Londra sarà invasa da sudditi britannici in festa e dai turisti ma soprattutto i biglietti per assistere alla cerimonia alla Horse Guards Parade sono stati già tutti venduti. I più fortunati potranno trovare posto lungo The Mall o sul margine St. James Park, ma è molto probabile che i posti saranno occupati già molte ore prima della sfilata.

Comunque, l’evento sarà trasmesso in diretta da BBC One, dalle 10.00 del mattino del 2 giugno.

Se invece, volete andare comunque a Londra per vivere il clima euforico di festa, avrete tanti altri eventi a cui partecipare durante tutto il lungo weekend di festeggiamenti del Giubileo di Platino (quando da noi sarà il ponte per la Festa della Repubblica). Pranzi lungo le strade, spettacoli, performance e artisti di strada animeranno i giorni centrali del Giubileo.

Sul sito della Casa Reale Britannica il programma degli eventi: www.royal.uk/platinum-jubilee-central-weekend