Tutto quello che bisogna sapere sul nuovo Volo diretto da Milano Malpensa a Montreal: un ritorno atteso vent’anni. Le informazioni di viaggio.



Nella continua crescita di rotte e voli per l’estate, in una ripresa del traffico aereo dopo due anni di pandemia, segnaliamo il volo diretto da Milano Malpensa a Montreal, in Canada.

La nuova rotta rappresenta una ulteriore opportunità per chi viaggia verso il Nord America e naturalmente anche per i canadesi che vogliono visitare in Italia.

Non è comunque una vera novità, perché il collegamento diretto tra Milano Malpensa e Montreal era operativo già venti anni fa. Poi la rotta è stata chiusa. Si tratta dunque di un ritorno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Volo diretto da Milano Malpensa a Montreal: un ritorno atteso vent’anni

Con la nuova stagione estiva del trasporto aereo, torna a Milano Malpensa il collegamento diretto per Montreal, importante città del Quebec, provincia del Canada. La rotta sarà gestita da Air Canada.

Il primo decollo è previsto dal 1° giugno e avrà 5 frequenze a settimana. I passeggeri viaggeranno a bordo di Airbus A330-300, aereo da 297 posti. I voli sono in programma per tutto l’anno e non solo durante l’estate.

La riapertura della rotta tra lo scalo milanese e quello canadese è importante non solo per portare gli italiani nella città di Montreal ma anche perché il volo prosegue per Toronto, dopo aver fatto uno scalo di un’ora e mezza. Come ha spiegato Stefano Casaregola, regional manager sales Italy di Air Canada a TTG Italia.

Inoltre, dagli aeroporti di Montreal e Toronto è possibile raggiungere anche altre città del Nord America e ben 46 destinazioni negli Stati Uniti. Altri collegamenti sono attivi verso il Sud America.

Volo a Montreal

Dunque, il ritorno della rotta tra Milano e Montreal è importante non solo favorire lo spostamento dei viaggiatori tra Nord Italia e Canada orientale ma anche come scalo per raggiungere altre località in America.

La città di Montreal, inoltre, confine con l’estremo Nord-Est degli Stati Uniti e il suo aeroporto internazionale può essere utilizzato anche per viaggiare in Vermont, New Hampshire e Maine.

Infine, vi ricordiamo la nostra guida del Canada, con tutte le informazioni utili per visitare il Paese.