Ti dedico le autostrade che portano al mare: cos’è il cartellone che sta facendo impazzire tutti?

Lungo le principali autostrade che portano al mare è comparso un cartellone molto particolare.

Se state per prendere l’autostrada che porta al mare in quest’ultimo weekend di maggio aguzzate la vista. Sulla vostra via potreste imbattervi in un cartellone piuttosto particolare che sta facendo impazzire tutti.

“Ti dedico le autostrade che portano al mare“, una scritta bianca su sfondo rosa che campeggia lungo le principali arterie che portano gli italiani nelle destinazioni di mare. Ma cosa significa? Cos’è questo cartellone?

Cosa si nasconde dietro al cartellone “Ti dedico le autostrade che portano al mare”

Se guardate bene vi renderete conto immediatamente che sotto alla scritta principale, Ti dedico le autostrade che portano al mare, c’è la firma: Pinguini Tattici Nucleari. La band che abbiamo imparato a conoscere negli anni e soprattutto al Festival di Sanremo, ha avuto una trovata pubblicitaria pazzesca. Oggi è uscito il loro nuovo singolo, “Giovani Wannabe” e una delle frasi principali del brano è proprio quella che è stata scritta sui cartelloni in autostrada.

Una trovata pubblicitaria insomma, molto particolare e anche piuttosto ingegnosa che ha attirato l’attenzione di tantissime persone che proprio in queste ore stanno viaggiando verso il mare!

La band su Instagram spiega il perché di questa scritta

Sul profilo Instagram della band, ad accompagnare le foto dei cartelloni con “Ti decido le autostrade che portano al mare” c’è una didascalia che spiega bene cosa si nasconde dietro a questa trovata: “Noi siamo una band – scrivono i Pinguini Tattici Nucleari – E, come per tutte le band, l’autostrada è un luogo, o meglio un nonluogo dell’anima. Uno pensa che facendo i musicisti si passi la maggior parte della propria vita sul palco, e invece è proprio in strada, tra un Autogrill e l’altro”

“Lungo tutte le autostrade che portano al mare – chiosano i membri della band – Trovate questi manifesti che riportano una delle frasi più importanti del ritornello di Giovani Wannabe. Ogni tanto basta appoggiare l’orecchio sull’asfalto per sentire il suono delle onde“.



E voi? Siete in autostrada pronti a partire?

Ora che abbiamo scoperto cosa significa la scritta “Ti dedico le autostrade che portano al mare” non ci resta che guardarci bene intorno durante il nostro viaggio e scattare una foto se avvistiamo uno di questi incredibili cartelloni dei Pinguini Tattici Nucleari.