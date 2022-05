Cos’è un crollo di seracchi? Cos’è successo veramente sul Grand Combin?

La notizia è di poco fa: sono crollati dei seracchi sul monte Grand Combin, monte tra la Valle D’Aosta e la Svizzera.

Una notizia che lascia col fiato sospeso il mondo degli alpinisti e degli amanti della montagna. Un crollo di seracchi ha travolto alcuni alpinisti sul versante svizzero del Grand Combin.

Un pericoloso incidente è appena avvenuto in Valle D’Aosta: sul Grand Combin sono crollati dei seracchi che hanno ferito, in alcuni casi gravemente, un gruppo di alpinisti che stavano scalando la montagna. Ma cos’è un seracco? E cosa sono i crolli dei seracchi?

Seracchi: cosa sono e cosa significa quando crollano

Leggendo la tragica notizia dell’incidente sul Grand Combin molti si saranno chiesto cosa sia un seracco. Per chi non è pratico di montagna e di alpinismo questo termine infatti può dire poco o niente.

Un seracco è, come leggiamo su Wikipedia, una formazione tipica di un ghiacciaio che assume la forma di una torre e che nasce dall’apertura di alcuni crepacci. Quando si parla di caduta di un seracco si intende che, improvvisamente, crollano questi pinnacoli. A quel punto la situazione, già di per sé pericolosa, può degenerare per via del ghiaccio che frantumandosi crea una colata detritica che scivola verso valle.

Ciò che rende il crollo dei seracchi così pericoloso è la quasi totale assenza di possibilità di previsione dell’accaduto. Non dipendono infatti da particolari condizioni meteo, ma dagli infinitesimali movimenti del ghiacciaio.

Cos’è successo oggi sul Grand Combin?

Ma cosa è successo di preciso? All’alba di oggi, 27 maggio, si è verificato un crollo di alcuni seracchi dal monte Grand Combin, dal lato svizzero, che raggiunge i 4314 metri di altezza. La caduta è avvenuta a circa 3400 metri, all’altezza del Plateau Du Déjeuner e in poco tempo è stato lanciato l’allarme.

Mentre alcuni alpinisti sono stati immediatamente allontanati, è scattata una massiccia operazione di salvataggio con oltre sette elicotteri e circa 40 tecnici del soccorso. A detta del direttore del Soccorso Alpino valdostano, Paolo Comune, potrebbero esserci degli italiani coinvolti, ma ancora non ci sono informazioni certi e fortunatamente nessun alpinista è stato dichiarato molto per colpa della caduta dei seracchi.

Una tragedia importante

Ciò che è accaduto oggi, 27 maggio, con questa caduta di seracchi che ormai abbiamo capito cosa sono deve far riflettere. La montagna è una potenza naturale molto misteriosa. Non bisogna mai affrontarla con superficialità, ma affidarsi sempre a delle guide esperte.