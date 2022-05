Previsioni Meteo weekend 28-29 maggio 2022: che tempo farà in questi ultimi giorni del mese?

Quando si avvicina il weekend, la domanda che ci si pone maggiormente è: che tempo farà sabato e domenica? Cosa dicono le previsioni meteo per sabato 28 e domenica 29 maggio? Purtroppo non ci sono buone nuove!

Sebbene non ci si possa lamentare perché il caldo e l’estate si stanno facendo sentire con largo anticipo, alcune volte sembra che le piogge e i temporali, o comunque un meteo sfavorevole si faccia vivo solo nel weekend!

Vediamo allora cosa ci aspetta e come sono le previsioni per il weekend.

Meteo ultimo weekend di maggio: che tempo farà sabato e domenica?

Sabato 28 e domenica 29 maggio, l’ultimo weekend del mese, saranno interessati da un mix di situazioni meteorologiche particolari. Da una parte degli impulsi freschi che arriveranno a coinvolgere anche il sud Italia e dall’altra delle vere e proprie correnti instabili e delle perturbazioni che coinvolgeranno il Centro-Nord portando ad un drastico crollo delle temperature.

Ma vediamo grazie agli esperti di 3BMeteo, che tempo farà sabato e domenica:

Meteo Sabato 28 maggio: cielo instabile e perturbato nelle regioni di nord-est. I temporali, se i modelli saranno confermati, potrebbero spostarsi verso ovest causando piogge e instabilità nel corso della giornata anche in Val Padana. Piogge anche al sud , soprattutto su Sicilia e Calabria.

nelle regioni di nord-est. I temporali, se i modelli saranno confermati, potrebbero spostarsi verso ovest causando piogge e instabilità nel corso della giornata anche in Val Padana. , soprattutto su Sicilia e Calabria. Che tempo farà domenica 29 maggio 2022: le previsioni parlano chiaro, sempre se i modelli saranno confermati vedremo un’instabilità generalizzata soprattutto al centro e al sud Italia. Dovrebbe invece migliorare nelle regioni del nord e sulle isole maggiori. Attenzione però, le temperature sembrano destinate a calare.

I modelli meteorologici di cui parliamo sono modelli matematici che sfruttano le condizioni meteo attuali come input per dare vita a delle equazioni per le previsioni meteo successive. (Fonte Wikipedia)

Tirando le somme…

Non sembra che ci si prospetti un ottimo weekend a livello meteorologico. Le previsioni per sabato e domenica 28 e 29 maggio 2022 sono quindi ancora passibili di cambiamenti, ma in linea di massima crediamo che il momento della tintarella non sia ancora arrivato.



