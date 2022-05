By

Le previsioni meteo della settimana dal 23 maggio: cambia tutto, ecco cosa dobbiamo aspettarci. Gli ultimi aggiornamenti.

In arrivo sull’Italia una nuova perturbazione che spazzerà via il gran caldo estivo, portato negli ultimi giorni dall’anticiclone di origine africana.

Il maltempo proveniente dall’Atlantico, che nei giorni scorsi ha causato violenti temporali e grandinate tra Francia e Germania, sta per raggiungere anche noi. I primi temporali sono arrivati sulle Alpi già tra domenica e lunedì.

L’instabilità si estenderà e consoliderà all’inizio della settimana. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere con le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo della settimana dal 23 maggio: cambia tutto

La settimana che si apre lunedì 23 maggio segna un cambiamento nelle condizioni meteorologiche sull’Italia. Il gran caldo estivo che abbiamo avuto nel weekend, con temperature anche sopra i 30 gradi, più da luglio che da fine maggio, sta per lasciarci. almeno in alcune zone d’Italia.

Correnti fresche e instabili provenienti dall’Atlantico indeboliranno l’anticiclone, portando piogge, temporali e un calo delle temperature. A cominciare dalle regioni settentrionali.

I primi cambiamenti sono già arrivati sulle Alpi, con una estensione dei fenomeni alle regioni del Nord nella giornata di lunedì 23 maggio. Il contrasto tra il cado elevato ancora presente sull’Italia e le correnti più fresche darà luogo a fenomeni intensi, con forti precipitazioni e anche grandinate. Come annuncia 3bmeteo.

Sul resto d’Italia, invece, sarà ancora presente l’anticiclone con il gran caldo. Soprattutto al Sud, dove tra martedì e mercoledì è atteso un nuovo picco delle temperature massime.

Durante la settimana, secondo le previsioni dei meteorologi, l‘instabilità potrebbe restare confinata al Nord o sulle regioni occidentali, lasciando dunque invariato il tempo sul resto della Penisola, dove il tempo sarà ancora stabile, soleggiato e caldo. È ancora presto, tuttavia, per previsioni precise.

Le previsioni del tempo in dettaglio

Nella giornata di lunedì 23 maggio, il tempo sarà irregolarmente nuvoloso al Nord, con qualche rovescio o temporale sulle regioni di Nord-Est. Un peggioramento è previsto nel pomeriggio sulle Alpi occidentali, con temporali anche intensi su Piemonte e Lombardia. Previsti rovesci anche sul Trentino e sulle Dolomiti. Il tempo migliorerà in serata. A Centro il tempo sarà prevalentemente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile e soleggiato al Sud, salvo qualche velatura. Le temperature saranno stabili o in leggero aumento al Centro Sud, con picchi fino a 35 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati. Mossi i mari occidentali e settentrionali, gli altri calmi o poco mossi.

Per martedì 24 maggio, è previsto tempo nuvoloso al mattino al Nord Ovest, con scarsità di fenomeni, mentre sulle altre regioni settentrionali il tempo sarà più soleggiato o con cieli velati. Dal pomeriggio sono previsti temporali, anche forti, sulle Alpi e sulle Prealpi, con fenomeni in estensione alle pianure. Previste piogge sulla Liguria. Al Centro, il tempo sarà ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Una maggiore nuvolosità interesserà la Sardegna e la Toscana, ma con scarse possibilità di pioggia. Anche al Sud il tempo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno lievemente al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Altrove, invece, saranno più stabili. Gran caldo sulla Puglia con punte fino a 37° C. I venti soffieranno moderati e i mari saranno mossi.

Nella giornata di mercoledì 25 maggio, è previsto tempo ancora instabile al Nord Italia, con rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio. Al Centro, le nubi si alterneranno alle schiarite, ma con scarsa probabilità di pioggia. Mentre al Sud i cieli saranno ancora sereni o poco nuvolosi e insisterà il gran caldo. Infatti, mentre le temperature scenderanno ancora lievemente al Nord e sulla Sardegna, sul resto d’Italia si manterranno stabili, con punte elevate al Sud, come i 37° C in Puglia. I venti saranno ancora deboli o moderati, con mari mossi.

Secondo le tendenze meteo, verso la fine della settimana un vortice mediterraneo potrebbe cambiare il tempo anche sulle Isole Maggiori e al Centro Sud, portando tempo instabile almeno su alcuni settori.