Come calcolare le ferie per il personale ATA su 5 giorni lavorativi?

Come si fa il calcolo delle ferie per il personale ATA su 5 giorni lavorativi? Vediamo insieme cosa sapere prima di organizzare una vacanza.

Quando nel corso dell’anno si presentano dei ponti, la voglia di partire è tantissima. Soprattutto dopo anni difficili come quelli che abbiamo vissuto.

Tuttavia, se un libero professionista può partire quando vuole, chi deve prendere ferie ha un po’ di “lavoro” da fare per potersi godere le proprie vacanze. Una delle domande più quotate per chi vuole organizzare una vacanza, ad esempio, riguarda il calco Ferie ATA su 5 giorni lavorativi.

Calcolo ferie ATA su 5 giorni lavorativi: come si fa?

Si tratta di un argomento un po’ delicato e molto settoriale, ma chi lavora in ambito tecnico amministrativo, soprattutto nelle scuole, ha bisogno di sapere bene come calcolare le ferie ATA! Solo così, infatti, si possono organizzare delle vacanze sfruttando anche i vari ponti che il mese di giugno ci propone senza perdersi nemmeno un giorno utile!

Grazie alle istruzioni del 2021 del MIUR sappiamo che il calcolo delle ferie per il personale scolastico va effettuato su un circolo di 32 o 30 giorni lavorativi effettivi. Calcolo che rimane valido anche nel caso in cui si lavori 5 giorni alla settimana. Analizzando poi i “dettami” dell’Orientamento Applicativo dell’ARAN sappiamo che il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del conteggio delle ferie. Quindi, anche se la settimana è organizzata su 5 giorni di lavoro, il sesto viene conteggiato comunque per le ferie.

Per organizzare una vacanza e calcolare le ferie rimaste e quelle invece ancora da poter utilizzare, bisogna usare il calcolo in base a 1,2. Grazie a questa spiegazione quindi il calcolo ferie ATA Su 5 giorni lavorativi viene molto utile soprattutto in vista delle vacanze per il Ponte del 2 Giugno 2022. Se ancora non avete prenotato un viaggio quindi non vi resta che valutare quanti giorni di ferie avete ancora a disposizione e poi partire!