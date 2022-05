5 buoni motivi per stipulare un’assicurazione viaggio nel 2022

Finalmente si avvicinano le ferie e sono già diversi gli italiani che hanno prenotato proprio in questi giorni le vacanze estive. Sempre più persone, in questi ultimi anni, scelgono di stipulare anche un’assicurazione viaggio e si tratta sicuramente di un’ottima idea. Acquistare una polizza specifica per avere maggiori tutele mentre si è in vacanza è infatti importante e non conviene sottovalutare questa possibilità, perché i vantaggi che si possono ottenere sono numerosi, a fronte di una spesa assolutamente abbordabile.

Vediamo però nel dettaglio perché vale la pena acquistare un’assicurazione viaggio nel 2022.

#1 Costo abbordabile dell’assicurazione viaggio

La prima ragione per cui conviene stipulare una polizza di questo tipo è che non ha dei costi esagerati, dunque si tratta di una spesa del tutto abbordabile, che influisce poco sul budget. Per risparmiare d’altronde oggi esistono diverse possibilità: si può ad esempio scegliere l’assicurazione viaggio tramite Facile.it, in modo da poter confrontare le offerte delle varie compagnie e trovare quella più vantaggiosa e adeguata alle proprie esigenze. I comparatori consentono di risparmiare parecchio e di evitare di incorrere in truffe, dunque vale la pena utilizzarli.

#2 Copertura delle spese mediche

Un’altra buona ragione per stipulare una assicurazione viaggio? Perchè in caso di necessità di cure mediche mentre ci si trova in vacanza si rischiano di spendere delle cifre davvero esorbitanti, soprattutto se si ha intenzione di recarsi all’estero. In Europa, la stessa tessera sanitaria non copre tutti i costi e le cose diventano ancora più complicate se si viaggia al di fuori della UE. Avere una polizza viaggio significa non doversi preoccupare di eventuali spese impreviste per l’assistenza sanitaria e si tratta di un dettaglio davvero importante.

#3 Copertura delle spese per il rimpatrio anticipato

Alcune assicurazioni viaggio coprono anche le eventuali spese da sostenere qualora fosse necessario tornare a casa prima del previsto, vuoi per un’emergenza vuoi per problemi medici gravi. Senza una polizza, si dovrebbero sostenere i costi relativi al viaggio in completa autonomia e questo significa spendere delle cifre davvero importanti.

#4 Risarcimento in caso di bagaglio smarrito

Quando si parte per le vacanze e si prende l’aereo bisogna sempre mettere in preventivo la possibilità che accada un imprevisto è tra i più comuni c’è proprio questo: lo smarrimento del bagaglio. Purtroppo si tratta di un’eventualità piuttosto diffusa, ma coloro che sono assicurati possono ricevere un indennizzo in modo da non dover sostenere alcuna spesa di tasca propria ed essere rimborsati.

#5 Risarcimento in caso di annullamento del viaggio

Tra le varie coperture incluse nell’assicurazione viaggio, una delle più gettonate è quella che prevede un rimborso qualora si fosse costretti ad annullare la partenza. Al giorno d’oggi, con il Covid che purtroppo circola ancora, si tratta di un’eventualità che conviene sempre considerare e vale la pena tutelarsi da questo punto di vista. La garanzia in caso di annullamento viaggio permette di non perdere i propri soldi e l’eventuale caparra versata ma al contrario ottenere un indennizzo, in modo da poter disdire in tutta serenità. Parliamo di una polizza sicuramente consigliata, oggi più che mai.