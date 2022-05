La buona notizia per chi viaggia in aereo: da Vueling tanti voli in partenza dall’Italia nell’estate 2022. L’offerta della compagnia low cost.

Aumentano, anzi si moltiplicano, i voli della compagnia aerea spagnola Vueling in partenza dall’Italia nell’estate 2022. Tante nuove rotte, interne e verso l’estero, per partire per le prossime vacanze.

La compagnia aerea low cost ha deciso di investire sull’Italia, un mercato molto allettante che negli utlimi anni ha visto crescere enormememnte la programmazione dei voli di tante compagnie aeree a basso prezzo.

Ora Vueling ha lanciato le sue nuove rotte per l’estate in Italia, con tanti collegamenti per il nostro Paese e per il resto d’Europa. L’offerta più vasta è all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vueling: tanti voli in partenza dall’Italia nell’estate 2022

Crescono le rotte della low cost Vueling in Italia per l’estate 2022, salendo complessivamente a 56 collegamenti in 16 aeroporti italiani. Le destinazioni offerte sono sia nazionali sia internazionali. Tra queste si segnalano in particolare quelle per Barcellona e Parigi, mete di viaggio molto amate dagli italiani e con aeroporti in connessione con scali di tutto il mondo. Come riporta TTG Italia.

La maggior parte dei voli di Vueling parte dagli hub di Roma Fiumicino e Firenze, per i quali la compagnia aerea ha da poco lanciato un campagna di assunzioni, alla ricerca di diverse figure professionali.

È soprattutto dall’aeroporto di Roma Fiumicino che parte il maggior numero di voli. Per l’estate 2022 sono disponibili dal Leonardo Da Vinci 23 rotte con voli diretti verso le mete di vacanza nel Mediterraneo e le grandi città europee. Un collegamento nazionale verso l’isola di Lampedusa e 22 internazionali verso: Cefalonia, Creta Heraklion, Mykonos, Santorini, Preveza (Lefkada), Rodi e Zacinto, in Grecia; Malaga, Alicante, Barcellona, Ibiza, Gran Canaria, Minorca, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia, in Spagna; Spalato e Dubrovnik, in Croazia; poi i voli per Londra Gatwick, Parigi Orly e Amsterdam.

Invece, dall’aeroporto di Firenze sono in programma 11 collegamenti per l’estate: verso le 3 destinazioni nazionali di Palermo, Catania e Olbia; poi verso 8 mete internazionali, per Mykonos e Santorini in Grecia, Barcellona e Madrid in Spagna, quindi Copenaghen, Londra Gatwick, Parigi Orly e Amsterdam.

Inoltre, la compagnia aerea mette a disposizione anche il servizio Vueling Activities, per prenota tour, visite guidate ed esperienze nei luoghi visitati.