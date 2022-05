Le occasioni da non perdere per i primi viaggi d’estate in treno con super sconti per l’alta velocità. Tutte le informazioni utili.

Segnaliamo per voi le ultime imperdibili offerte di Italo Treno. Per viaggiare low cost con l’alta velocità, in questo periodo e fino all’estate. La promozione del codice sconto.

Sta per iniziare l’estate, anzi è già arrivata se diamo retta al meteo, con le temperature bollenti. Molti già hanno prenotato per le vacanze, alcuni lo stanno facendo adesso e altri ancora stanno programmando di partire subito.

Il treno è un ottimo mezzo di trasporto, ecologico e soprattutto comodo ed economico. Non dovete fare code in strada né cercare all’infinito un parcheggio e arrivate direttamente nel centro delle città. Se è un treno ad alta velocità, poi, è anche meglio. Soprattutto quando il biglietto è low cost.

Qui di seguito, vi segnaliamo le nuove imperdibili offerte di Italo treno per i primi viaggi d’estate con super sconti sull’alta velocità. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche la promozione di Trenitalia per entrare al Bioparco di Roma con lo sconto.

Primi viaggi d’estate in treno con super sconti per l’alta velocità

È uscita una nuova promozione con il codice sconto di Italo Treno e questa volta i biglietti per viaggiare con l’alta velocità sono offerti a prezzi veramente eccezionali. Gli sconti, infatti, arrivano fino al 50%. Pagate la metà del prezzo normale del biglietto del treno. Se siete veloci nel prenotare subito e avete un po’ di fortuna.

Come sempre, la promozione esce nel weekend, di venerdì, ed è valida fino al pomeriggio del lunedì successivo. I giorni liberi del fine settimana vi daranno il tempo per trovare l’offerta che fa al caso vostro, per il viaggio che state programmando.

Avete tempo fino a lunedì 23 maggio alle ore 18.00, per acquistare il vostro biglietto del treno alta velocità scontato. I posti disponibili sui treni di Italo sono 500mila. L’offerta di applica ai viaggi che partono dal 27 maggio. Dunque, da venerdì prossimo e senza limite finale. Una promozione ideale per i primi viaggi di fine primavera ed inizio estate. Compreso il Ponte del 2 giugno, che quest’anno sarà bello lungo.

Il codice sconto di questa settimana è CILIEGIA. In tema con il frutto di stagione. Ai biglietti acquistati con la promozione potranno essere applicati sconti che vanno dal 20% al 50%.

I biglietti in offerta sono per la tariffa Low Cost (questa settimana non c’è la tariffa Extra). Mentre come sempre, la promozione è valida per gli ambienti Smart e Prima. L’offerta è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con le altre offerte di Italo.

Per acquistare i biglietti con il codice sconto, andate sul sito web ufficiale di Italo Treno, inserite nel form di acquisto in home page gli estremi del vostro viaggio (stazione di partenza e di arrivo, giorni e orari, numero dei passeggeri), quindi inserite nell’apposito box il codice promo CILIEGIA.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo