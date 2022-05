L’evento da non perdere: Camminiamo Insieme, alla scoperta delle bellezze d’Italia con il Touring Club. Tutte le informazioni.



Un grande evento del Touring Club Italiano per far conoscere le bellezze paesaggistiche del nostro Paese. Si chiama Camminiamo Insieme ed è in programma nel weekend del 11-12 giugno, in tutta Italia.

Si tratta di venti cammini in venti regioni italiane, la formula proposta per “La Penisola del Tesoro”, la storica iniziativa del Touring Club Italiano che ogni anno porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta.

Nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno, in tutte le regioni italiane saranno in programma cammini e altri eventi dedicati. Per un weekend immersi nelle meraviglie del territorio italiano, per imparare a conoscerne la natura, l’architettura, al storia e le tradizioni antiche. Di seguito tutto quello che bisogna sapere sull’iniziativa del Touring e come partecipare.

Camminiamo Insieme: alla scoperta delle belle d’Italia con il Touring Club

Con l’iniziativa Camminiamo Insieme, in programma nel weekend dell’11-12 giugno, il Touring Club Italiano propone un nuovo modo per conoscere e valorizzare il territorio italiano.

In tutte le 20 regioni d’Italia sono in programma 20 cammini, in luoghi storici di pellegrinaggio come la Via Francigena e la Via di Francesco, lungo antichi tratturi e attraverso percorsi un tempo utilizzati per gli spostamenti e lo svolgimento delle attività agricole.

Si tratta di itinerari reali e ideali che uniscono luoghi, persone, storie, tradizioni e attività produttive e insieme contribuiscono alla creazione dell’identità italiana. Di recente, il Touring Club ha lanciato il programma “Cammini e Percorsi” proprio per certificare e valorizzare questa preziosa identità.

Con Cammina Insieme, sabato 11 e domenica 12 giugno, in tutte le regioni italiane gli abitanti dei luoghi e i visitatori saranno invitati a partecipare a un cammino nel territorio, per vivere un’esperienza di conoscenza. Sono in programma anche momenti di approfondimento lungo il percorso e altri eventi e attività.

I cammini saranno alla portata di tutti e aperti a tutte le età.

I cammini in programma nelle regioni italiane:

Abruzzo, Roccamorice (PE)

Cammino di Celestino

Cammino di Celestino Basilicata, Matera

Cammino Materano

Cammino Materano Calabria, Paola (CS )

Cammino di San Francesco di Paola

) Cammino di San Francesco di Paola Campania, Morigerati (SA)

Cammino di San Nilo

Cammino di San Nilo Emilia-Romagna, Bobbio (PC)

Via degli Abati

Via degli Abati Friuli Venezia Giulia, Cormons (GO)

Cammino Celeste

Cammino Celeste Lazio, Subiaco (RM)

Cammino di San Benedetto

Cammino di San Benedetto Liguria, Toirano (SV)

Alta Via dei Monti Liguri

Alta Via dei Monti Liguri Lombardia, Bellano (LC)

Sentiero del Viandante

Sentiero del Viandante Marche, Camerino (MC)

Cammino Francescano della Marca

Cammino Francescano della Marca Molise, Duronia (CB)

Tratturo Castel di Sangro – Lucera

Tratturo Castel di Sangro – Lucera Piemonte, Arona (NO)

Cammino di San Carlo

Cammino di San Carlo Puglia, Corigliano d’Otranto (LE)

Cammino del Salento

Cammino del Salento Sardegna, Cabras e San Giovanni in Sinis (OR)

Cammino 100 Torri

Cammino 100 Torri Sicilia, Petralia Sottana (PA)

Via Francigena per le montagne – da Palermo a Messina

Via Francigena per le montagne – da Palermo a Messina Toscana, Chiusi della Verna (AR)​

Via di Francesco in Toscana

Via di Francesco in Toscana Trentino-Alto Adige, Santa Massenza e Toblino (TN)

Cammino di San Vili

Cammino di San Vili Umbria, Citerna (PG)

Via di Francesco in Umbria

Via di Francesco in Umbria Valle d’Aosta, Introd (AO)

Cammino Balteo

Cammino Balteo Veneto, Camposampiero e Campodarsego (PD)

L’Ultimo Cammino di Sant’Antonio

Per ulteriori informazioni su Camminiamo Insieme: www.touringclub.it/news/un-grande-evento-touring-l11-e-12-giugno-la-penisola-del-tesoro-speciale-cammini